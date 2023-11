Iguana Island, è in vendita un’isola intera che costa meno di una casa a Milano Un’isola privata nell’Oceano Atlantico è in vendita a un prezzo inferiore di quello necessario per comprare un bilocale nella città di Milano.

A cura di Arianna Colzi

L’isola privata al largo delle coste del Nicaragua

Quante volte abbiamo letto di attori e celebrities che hanno acquistato un'isola tutta per loro? Adesso quella che poteva sembrare un'utopia da milionari potrebbe diventare un sogno alla portata di molti. Al largo delle coste del Nicaragua, nel Mar dei Caraibi, si trova una piccola isola privata che costa molto meno di un appartamento a Milano.

La proprietà dell’isola in Nicaragua

L'isola caraibica al largo del Nicaragua

Circondata da acque cristalline e ricca di banani e palme da cocco, Iguana Island – che prende il nome dalle iguane che si possono osservare dalle spiagge dell'isola – si trova in mezzo al Mar dei Caraibi, al largo dello stato sudamericano del Nicaragua. Diversi voli collegano gli Stati Uniti a Managua, la capitale del Nicaragua. Da lì sono necessari altri 45 minuti di volo per arrivare a Bluefields, località da cui si può raggiungere in barca Iguana Island. Come specificato nell'annuncio di vendita sul sito Private Island, l'isola ha un'area adatta alla costruzione di un eliporto, che ridurrebbe ulteriormente i tempi di transito.

Il portico della casa a Iguana Island

Sull'isola c'è una proprietà con tre camere con letti kingsize, due bagni, una sala da pranzo, un bar, un portico e una piscina. Iguana Island offre a coloro che la acquisteranno anche uno staff che lavora sull'isola da anni. La squadra è composta da un manager e dei custodi.

La casa nascosta dalle palme

Quanto costa Iguana Island

Sul sito di Private Island Iguana Island è messa in vendita a 425.790 euro, un prezzo che supera di gran lunga quello di un bilocale in zona centrale a Milano. Di recente il mercato immobiliare della città ha toccato vette mai raggiunte anche per due stanze.

La passerella della casa

L'isola è il posto ideale per chi ama fare immersioni: il panorama delle acque tropicali del Nicaragua si può ammirare con un tuffo dalla passerella che corre lungo l'isola. Questo paradiso è dotato di ogni comfort: l'isola, infatti, si autoalimenta a livello energetico e nella casa è presente un collegamento internet e la tv.

Il punto di osservazione al termine della passerella

Iguana Island potrebbe essere un ottimo rifugio, anche per trascorrere la pensione, abbordabile e lontano dal caro vita e dallo smog di Milano, senza trascurare la tranquillità e la vista mozzafiato sull'Oceano Atlantico.