Bilocale in vendita a Milano per 1,6 milioni di euro: “Abbiamo già una proposta d’acquisto” Un bilocale di 75 metri quadrati (zona corso Magenta) si trova in vendita sul mercato a 1,6 milioni di euro. In sole due settimane riceve una pioggia di richieste, e una consistente proposta d’acquisto. “A Milano girano molti soldi”

Un milione e 630mila euro è l'importo richiesto per potersi aggiudicare un bilocale da 75 metri a Milano. Un appartamento di gran pregio, all'interno di un palazzo antico in zona corso Magenta, a due passi dal Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Primo piano con ascensore, finiture di design. Ma pur sempre una stanza da letto e un bagno.

"È una novità anche per me. Generalmente chi spende tale cifra al metro cerca case più grandi", sono le parole di Fabrizio Zampetti, agente immobiliare delle case da sogno milanesi, in una recente intervista a Corriere della Sera. "Eppure la proposta funziona. Le chiamate arrivano soprattutto da chi vuole un pied-à-terre di livello". Tant'è che, in sole due settimane, la casa ha ricevuto più di una ventina di richieste, e addirittura una (altrettanto consistente) proposta di acquisto top secret.

Un prezzo da capogiro per un costo al metro quadrato che è a dir poco fuori dal comune, visto che si attesta intorno ai 21.700 euro: oltre il quadruplo del prezzo medio al metro quadro del Comune di Milano (che al momento, aggiornato agli ultimi dati di agosto 2023, si aggira intorno ai 5.300 euro), il doppio della media che si registra nel centro storico compreso tra il Quadrilatero della Moda, il Duomo e Brera (intorno ai 10mila euro con picchi di 17mila al metro quadro in via Manzoni, oltre la media della via intorno ai 13mila euro), e infinitamente superiore alla media nazionale di 1.970 euro al metro quadro.

Del resto, si sa, il cuore del capoluogo lombardo è da sempre uno dei luoghi più esclusivi d'Italia. Alcune medie: via Borgospesso (16.128 euro al metro quadro), via Montenapoleone (15.692 euro), via dell'Orso (14.292 euro), via Borgonuovo e via della Spiga (intorno ai 13.500 euro), via Conservatorio (13mila euro circa), via Rovello (12.954 euro).

Ma chi è che compra queste case? "L’80 per cento sono italiani, di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Lavoro tanto con avvocati, nomi dell’alta moda, della finanza. Ci sono manager, amministratori delegati, magistrati". E, naturalmente, volti tv e vip dal mondo dello spettacolo. "A Milano girano molti soldi. È positivo che restino qui".