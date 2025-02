video suggerito

I popcorn più costosi al mondo venduti a 2400 euro: sono fatti con scaglie d’oro da 23 carati I pop corn più costosi al mondo, prodotti dall’azienda statunitense Berco’s Popcorn, sono ricoperti interamente d’oro e caramello: ogni chicco di mais costa quasi 5 euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Pop Corn | Foto Berco's

Come può una confezione di popcorn costare 2500 dollari? La ricetta dei Billion Dollar Pop Corn di Berco's Popcorn, questo il nome del prodotto, nasce da un'idea di Matt Bercovitz, imprenditore di Chicago. Questi popcorn sono uno di tanti esempio di come anche il mondo della gastronomia e della ristorazione stia introducendo sempre più idee esclusive e proibitive dal punto di vista del prezzo con l'obiettivo di creare hype intorno al prodotto. Ma come sono fatti questi pop corn così costosi?

Come sono fatti i popcorn da 2500 dollari:la ricetta

La ricetta dei popcorn ci fa intuire già la motivazione dietro al prezzo, seppur esorbitante. Composti da scaglie d'oro da 23 carati, i popcorn al caramello sono arricchiti con una spolverata di sale marino danese. Sono i popcorn più costosi al mondo e ormai sono in vendita da più di dieci anni. Una latta griffata da 2,5 kg Berco's Popcorn viene venduta a 2500 dollari ovvero 2400 euro. Il prezzo all'etto (100 grammi), invece, è di 500 dollari ossia 480 euro. Per farvi comprendere ancora meglio il costo del prodotto basti pensare che ogni chicco di mais costa 4,80 euro, ossia 5 dollari, che è il costo di una confezione di popcorn nei cinema italiani.

Una latta di pop corn da Berco's | Foto Berco's pop corn

Il Billion Dollar Popcorn si prepara partendo dal caramello, che deriva dallo zucchero biologico unito al burro Vermont Creamery e alla pregiata vaniglia Bourbon Nielsen Massey del Madagascar. A dare un twist costosissimo, però, sono le scaglie d'oro commestibili da 23 carati. Anche il sale marino utilizzato, quello danese, è uno dei più costosi al marino e proprio per questo difficile da trovare. Il sale danese, infatti, viene estratto sull'isola di Læsø che da millenni è uno dei luoghi più noti per l'estrazione del sale. Per ottenerlo l'imprenditore di Chicago Matt Bercovitz ha addirittura contattato il consolato danese per poterne avere una quantità sufficiente da poterla inserire nella ricetta.

Come tutti i prodotti così costosi c'è anche una quota di provocazione alla base dell'idea, che si rifà al fatto che nell'antichità a mangiare oro erano soprattutto monarchi e personaggi mitologici. Come sempre accade, poi, la reazione dei consumatori soprattutto sui social non si è fatta attendere. In questo periodo storico in cui la polarizzazione domina ogni dibattito, da quello sui consumi a quello politico, i popcorn costosi sono stati definiti una vera e propria follia, mentre altri utenti si sono detti incuriositi.