Guerra tra Thailandia e Cambogia: i luoghi da evitare secondo la Farnesina e i consigli sulla sicurezza

A partire dallo scorso maggio Thailandia e Cambogia si sono dichiarate guerra e ora si contendono una zona di confine tra esplosioni e scontri a fuoco. La disputa non solo ha costretto i locali ad abbandonare le proprie case per nascondersi nei bunker, sta avendo anche delle inevitabili ripercussioni sul settore viaggi. I due paesi coinvolti nel conflitto sono da anni gettonatissimi tra i turisti internazionali, soprattutto durante l'estate, ma ora per visitarli bisogna fare moltissima attenzione. Ecco quali sono le indicazioni fornite dalla Farnesina ai viaggiatori in partenza.

La Farnesina: "Confini chiusi, evitate l'area"

Il Ministero degli Esteri sta monitorando costantemente l'evolversi del conflitto e sul sito Viaggiare Sicuri ha pubblicato un avviso rivolto ai turisti diretti nei due paesi in guerra. “I confini terrestri tra Thailandia e Cambogia sono temporaneamente chiusi. Dal 23 luglio si registrano scontri a fuoco a cavallo della frontiera nelle province thailandesi di Surin e Sisaket", sono queste le parole che si leggono nella nota. Da evitare assolutamente, dunque, sono queste zone di confine, prima tra tutte quella in cui sorge l'antico tempio di Prasat Ta Thom, luogo da cui sono partiti gli scontri.

I consigli della Farnesina per chi è diretto in Thailandia e Cambogia

La Farnesina è intervenuta prontamente sulla questione: oltre a invitare i turisti italiani alla "massima cautela", li ha anche esortati a evitare le zone interessate dagli scontri. In caso di dubbio, il consiglio è quello di attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità locali tramite i canali ufficiali. Coloro che sono in partenza verso uno di questi due paesi, inoltre, sono chiamati a monitorare costantemente la situazione attraverso i media. In caso di gravi emergenze è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Bangkok al numero +66 818256103.