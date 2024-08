video suggerito

Gli errori da non fare quando si va in vacanza tra le isole greche Avete organizzato un tour delle isole greche per le vacanze estive? Ecco quali sono gli errori da non commettere per godervi al massimo il viaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca meno di un mese alla fine dell'estate 2024 ma sono ancora moltissimi coloro che continuano a godersi le ferie e le vacanze. Tra le mete più gettonate di quest'anno ci sono le isole della Grecia, un mix di storia antica, meravigliosi panorami, spiagge paradisiache e taverne tradizionali, peccato solo che il più delle volte vengano visitate nel modo sbagliato. A rivelarlo è stata l'esperta di viaggi Sophie Jansen, che su TikTok ha spiegato quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si organizza un tour delle isole elleniche: ecco cosa fare e non fare in viaggio.

Come scegliere le isole greche da visitare

La Grecia conta 227 isole abitate e non sempre è semplice scegliere quella che fa al caso proprio. Secondo Sophie Jansen, la prima cosa da fare prima di prenotare è informarsi sul luogo, così da capire cosa ha davvero da offrire, dalle attività che possono essere praticate in spiaggia alla disponibilità di un'auto a noleggio, fino ad arrivare ai prezzi di case e ristoranti. Nel caso in cui non si voglia rimanere sempre nella stessa location, è inoltre essenziale controllare gli orari dei traghetti prima di bloccare gli hotel. Alcune isole non sono collegate tra loro, dunque è consigliabile pianificare nei minimi dettagli il viaggio e solo dopo scegliere l'albergo o il monolocale in cui soggiornare.

Quale valigia usare per partire

Quando si viaggia tra le isole greche è fondamentale la scelta della valigia usata per partire. Se si rimane sempre nello stesso hotel per tutta la vacanza, non è problematico portare con sé un bagaglio pesante, ma in caso di tour delle isole le cose cambiano. I centri cittadini sono spesso chiusi al traffico, hanno molte scale e strade acciottolate, quindi risulta non poco difficile trascinare a lungo un maxi trolley. Bisogna poi fare attenzione all'acqua del rubinetto: va usata il meno possibile, dunque solo per lavarsi i denti, visto che in Grecia non è concepita per un consumo intensivo. Shopping nel pomeriggio? Sarebbe meglio evitare: alcuni negozi si concedono delle ore di riposo dopo le 14, riaprendo tra le 17 e le 18. L'ultimo errore da evitare? Affidarsi ciecamente alle mappe dello smartphone, che spesso non riconoscono le differenze tra strade asfaltate e sterrate. Meglio, invece, studiare il percorso prima di partire, magari servendosi anche delle viste satellitari.

Leggi anche Le isole europee che non conoscete per chi vuole fare una vacanza fuori stagione a settembre