Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, apre il suo ristorante: dove si trova Zio Bricco Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, ha annunciato che aprirà il suo primo ristorante, Zio Bricco, suo soprannome e nome di un piatto presentato nel corso dell’edizione che l’aveva visto trionfare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Francesco Aquila | Foto Sky

Il vincitore di Masterchef 10 Francesco Aquila, originario di Rimini, aprirà il suo ristorante. Il ristorante che si chiamerà Zio Bricco che aprirà dentro uno shopping center. Dopo essere stato maître, food content creator e conduttore tv, Francesco Aquila ha pubblicato il libro My Way.Zio Bricco, soprannome che ora torna sull'insegna del suo primo ristorante. Gli appassionati di Masterchef ricorderanno che Zio Bricco era diventato, nel corso della decima edizione del programma, anche un piatto proposto dallo chef riminese a base di costine d'agnello.

Il ristorante, come ha raccontato al Gusto in esclusiva l'ex vincitore di Masterchef 10, aprirà a Roma, nel comune di Fiumicino, all'interno del The Wow Side. Il locale etterà al centro il tagliere, come "momento di autentica condivisione". Il progetto del concept store parte dal Lazio per poi in futuro spostarsi anche altrove. Il tagliere secondo Francesco Aquila proporrà verdure della zona, poi formaggi, salumi e marmellate e i fritti, come olive all'ascolana, pasta fritta e zeppole . Il tagliere sarà accompagnato da tigelle al pane di Altamura, focaccia e schiacciata.

Non mancano anche le alternative nel menù dei drink. Soprattutto birre artigianali prodotte nel birrificio di Frascati da Andrea Falconi. Una proposta gastronomica conviviale che, però, non rappresenta in pieno l'idea di cucina di Francesco Aquila, il quale promette novità gastronomiche in arrivo entro la fine dell'anno. Nel frattempo Zio Bricco dovrebbe aprire i battenti nel mese di marzo, con la curiosità dei tanti appassionati di cucina della zona di Roma e provincia.