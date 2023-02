Francesca Ferragni in montagna: quanto costa la vacanza sulla neve Dopo aver scelto l’abito da sposa, Francesca Ferragni è partita per una vacanza sulla neve con vista mozzafiato sulle Dolomiti.

A cura di Clara Salzano

Francesca Ferragni in vacanza

Mentre Chiara Ferragni è partita alla volta di Sanremo per co-condurre il Festival accanto ad Amadeus nella prima e ultima serata al teatro Ariston, la sorella Francesca Ferragni è partita per una vacanza in montagna con il futuro marito, Riccardo Nicoletti, e il figlio della coppia, Edoardo. La vacanza sulla neve di Francesca Ferragni ha fatto seguito alla scelta del suo abito da sposa e ora che i preparativi per il matrimonio sono in stato di avanzamento, la sorella più piccola di Chiara Ferragni si gode il relax in montagna.

Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo sulla neve

Non è la prima volta che Francesca Ferragni sceglie le Dolomiti per la sue vacanze sulla neve. La sorella di Chiara Ferragni è tornata presso il Sonnwies Dolomites ma dove già era stata ad agosto 2022. Il paesaggio è completamente cambiato perché immerso nella neve ma i servizi di lusso e il panorama mozzafiato non sono diversi.

Francesca Ferragni in piscina

Sonnwies Dolomites è un albergo per bambini in Alto Adige dove i genitori possono rilassarsi mentre la struttura si prende cura dei loro figli. Il family hotel si trova nel cuore della Val d`Isarco, a Luson, e sorge in un vecchio maso ai piedi delle Dolomiti.

Il Sonnwies Dolomites

La struttura offre ai propri clienti una piscina panoramica, una fattoria biologica e 70 alloggi differenti immersi un parco naturale di 10.000 metri quadrati.

La piscina del Sonnwies Dolomites

Non sappiamo il tipo di alloggio scelto da Francesca Ferragni ma una notte presso Sonnwies Dolomites va dagli oltre 700 euro a cifre superiori ai 1.600 euro. È richiesto d'inverno un soggiorno minimo di 6 notti per cui un soggiorno non costerà meno di 4.900 euro.