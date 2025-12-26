stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Esiste un’alternativa meno conosciuta e affollata della Lapponia, ecco perché visitarla

Dalla taiga svedese al palazzo di legno tra i più alti del mondo, Västerbotten combina natura selvaggia, città vivaci e aurore boreali lontano dalle mete più affollate.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Contea di Västerbotten, Svezia
Contea di Västerbotten, Svezia

La Lapponia è sinonimo di paesaggi innevati immensi, distese di foreste, tradizioni sami e spettacoli naturali come l’aurora boreale. Ogni inverno migliaia di viaggiatori da tutto il mondo si dirigono verso le località più famose in Finlandia, Svezia e Norvegia per vivere l’esperienza suggestiva dell'aurora boreale, la magia dei villaggi di Babbo Natale e le escursioni con ciaspole o motoslitte. Le destinazioni più popolari come Abisko, Kiruna e Rovaniemi sono famose per la quantità delle attività invernali che offrono, soprattutto quelle legate allo spettacolo di luci invernali. Tuttavia, esiste un’altra regione in Svezia settentrionale che offre paesaggi altrettanto suggestivi e un’autentica esperienza immersiva senza però la folla delle città più famose: la contea di Västerbotten. Situata tra il confine norvegese e il Golfo di Botnia, questa vasta zona, che fa parte della Lapponia svedese a nord, combina natura selvaggia, città ricche di cultura e facili collegamenti con voli da Stoccolma, rappresentando in questo modo un'alternativa perfetta alle classiche mete.

Umea, Svezia
Umea, Svezia

Il fascino della contea di Västerbotten

La contea di Västerbotten si estende lungo il nord della Svezia, toccando il confine con la Norvegia a ovest e il Golfo di Botnia a est, con la sua parte più settentrionale inserita nella Lapponia svedese. Le due città principali, Umeå e Skellefteå, offrono un mix sorprendente di cultura urbana e accesso pratico alla natura incontaminata. Umeå, la città più grande della regione, è stata Capitale Europea della Cultura nel 2014 e vanta musei moderni come il Guitars The Museum, pensato per gli amanti della musica e delle chitarre, il Västerbotten Museum, che esplora invece la storia culturale del Västerbotten, e il Bildmuseet, focalizzato sull'arte contemporanea internazionale. La città vanta anche vivaci caffè e festival riconosciuti, oltre che una scena artistica contemporanea molto attiva.

Chiesa della città di Umeå, Svezia
Chiesa della città di Umeå, Svezia

Skellefteå, invece, è un facile accesso all’artico, da cui partono escursioni sulla neve e attività all’aperto come lo sci di fondo e il pattinaggio. Skellefteå è inoltre sede di uno degli edifici in legno più alti del mondo, il Wood Hotel By Elite, costruito con materiali locali e simbolo dell’architettura sostenibile della regione. Entrambe le città sono raggiungibili con voli diretti da Stoccolma in circa un’ora, e sono ottimi punti di partenza per esplorare l’entroterra svedese in modo originale.

Leggi anche
Le 7 mete più belle sulla neve per chi vuole vivere la montagna senza sciare
Skellefteå, Svezia
Skellefteå, Svezia

La natura incontaminata che circonda la regione

Oltre alle città, Västerbotten è un vero paradiso per gli amanti della natura. I boschi di taiga, la caratteristica foresta boreale di conifere, sembrano estendersi all'infinito e possono essere esplorati con esperienze uniche come le passeggiate a cavallo attraverso il villaggio di Svansele, famoso per lo Svansele Wilderness Centre, un centro di ecoturismo che offre avventure nella natura artica.

La natura di Svansele, Svezia
La natura di Svansele, Svezia

Per chi ama esplorare la natura camminando, riserve come Björnlandet offrono foreste primordiali e panorami incontaminati. Un’altra esperienza interessante è seguire la Konstvägen sju älvar, un percorso artistico di 350 km lungo sette fiumi, con installazioni e opere d’arte che seguono la strada tra natura e cultura.

Ammirare l'aurora boreale vicino a Umeå

Una delle principali attrazioni dell’estremo nord è la possibilità di ammirare l’aurora boreale e Västerbotten non delude nemmeno in questo. Da Umeå e nei dintorni, in inverno le condizioni sono ideali per osservare l'aurora boreale da fine settembre a fine marzo, soprattutto in aree poco illuminate e lontane dai centri urbani. Luoghi come Granö Beckasin, a poco più di un’ora da Umeå, offrono tour guidati con l’obiettivo di catturare l’aurora e comprendere i fenomeni che la generano.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Cappotti invernali, colori e fantasie di tendenza: addio al nero, sono di moda crema e animalier
I 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views