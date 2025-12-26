Esiste un’alternativa meno conosciuta e affollata della Lapponia, ecco perché visitarla

Contea di Västerbotten, Svezia

La Lapponia è sinonimo di paesaggi innevati immensi, distese di foreste, tradizioni sami e spettacoli naturali come l’aurora boreale. Ogni inverno migliaia di viaggiatori da tutto il mondo si dirigono verso le località più famose in Finlandia, Svezia e Norvegia per vivere l’esperienza suggestiva dell'aurora boreale, la magia dei villaggi di Babbo Natale e le escursioni con ciaspole o motoslitte. Le destinazioni più popolari come Abisko, Kiruna e Rovaniemi sono famose per la quantità delle attività invernali che offrono, soprattutto quelle legate allo spettacolo di luci invernali. Tuttavia, esiste un’altra regione in Svezia settentrionale che offre paesaggi altrettanto suggestivi e un’autentica esperienza immersiva senza però la folla delle città più famose: la contea di Västerbotten. Situata tra il confine norvegese e il Golfo di Botnia, questa vasta zona, che fa parte della Lapponia svedese a nord, combina natura selvaggia, città ricche di cultura e facili collegamenti con voli da Stoccolma, rappresentando in questo modo un'alternativa perfetta alle classiche mete.

Umea, Svezia

Il fascino della contea di Västerbotten

La contea di Västerbotten si estende lungo il nord della Svezia, toccando il confine con la Norvegia a ovest e il Golfo di Botnia a est, con la sua parte più settentrionale inserita nella Lapponia svedese. Le due città principali, Umeå e Skellefteå, offrono un mix sorprendente di cultura urbana e accesso pratico alla natura incontaminata. Umeå, la città più grande della regione, è stata Capitale Europea della Cultura nel 2014 e vanta musei moderni come il Guitars The Museum, pensato per gli amanti della musica e delle chitarre, il Västerbotten Museum, che esplora invece la storia culturale del Västerbotten, e il Bildmuseet, focalizzato sull'arte contemporanea internazionale. La città vanta anche vivaci caffè e festival riconosciuti, oltre che una scena artistica contemporanea molto attiva.

Chiesa della città di Umeå, Svezia

Skellefteå, invece, è un facile accesso all’artico, da cui partono escursioni sulla neve e attività all’aperto come lo sci di fondo e il pattinaggio. Skellefteå è inoltre sede di uno degli edifici in legno più alti del mondo, il Wood Hotel By Elite, costruito con materiali locali e simbolo dell’architettura sostenibile della regione. Entrambe le città sono raggiungibili con voli diretti da Stoccolma in circa un’ora, e sono ottimi punti di partenza per esplorare l’entroterra svedese in modo originale.

Skellefteå, Svezia

La natura incontaminata che circonda la regione

Oltre alle città, Västerbotten è un vero paradiso per gli amanti della natura. I boschi di taiga, la caratteristica foresta boreale di conifere, sembrano estendersi all'infinito e possono essere esplorati con esperienze uniche come le passeggiate a cavallo attraverso il villaggio di Svansele, famoso per lo Svansele Wilderness Centre, un centro di ecoturismo che offre avventure nella natura artica.

La natura di Svansele, Svezia

Per chi ama esplorare la natura camminando, riserve come Björnlandet offrono foreste primordiali e panorami incontaminati. Un’altra esperienza interessante è seguire la Konstvägen sju älvar, un percorso artistico di 350 km lungo sette fiumi, con installazioni e opere d’arte che seguono la strada tra natura e cultura.

Ammirare l'aurora boreale vicino a Umeå

Una delle principali attrazioni dell’estremo nord è la possibilità di ammirare l’aurora boreale e Västerbotten non delude nemmeno in questo. Da Umeå e nei dintorni, in inverno le condizioni sono ideali per osservare l'aurora boreale da fine settembre a fine marzo, soprattutto in aree poco illuminate e lontane dai centri urbani. Luoghi come Granö Beckasin, a poco più di un’ora da Umeå, offrono tour guidati con l’obiettivo di catturare l’aurora e comprendere i fenomeni che la generano.