Due giorni in una galassia lontana: la nuova esperienza che farà impazzire i fan di Star Wars Star Wars: Galactic Starcruiser è la nuova esperienza di Walt Disney World ad Orlando che permette di vivere un’avventura immersiva in una galassia lonatana.

A cura di Clara Salzano

Sono iniziati i primi viaggi su Star Wars Galactic Starcruiser

Sono iniziati i primi viaggi su Star Wars: Galactic Starcruiser, la nuova esperienza del Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida, USA. L'incredibile attrazione immersiva permette di vivere un'avventura di due notti nel lusso di una galassia lontana. Star Wars: Galactic Starcruiser è un'esperienza di vacanza unica che va oltre qualsiasi avventura Disney abbia mai creato permettendo a chiunque di viaggiare su un'astronave nella galassia.

Star Wars Galactic Starcruiser a Walt Disney World

Che cos'è Star Wars: Galactic Starcruiser a Disney World

I fan di Star Wars possono iniziare a prenotare l'esperienza che cambierà la loro vita a bordo di Star Wars Galactic Starcruiser. Si tratta della nuova attrazione di Wal Disney World in Florida che permette di viaggiare per due giorni nella galassia a bordo dell'incrociatore stellare Halcyon e raggiungere l'Orlo Esterno per un'escursione sul pianeta Batuu.

Gli interni dell’astronave di Star Wars Galactic Starcruiser

È come trovarsi proprio in un film di Star Wars. Tutto è stato ricostruito in ogni minimo dettaglio e ognuno può scegliere come vivere nella galassia, se come membro della Resistenza oppure imparando le antiche tecniche della spada laser Jedi.

L’astronave di Star Wars Galactic Starcruiser

Cosa aspettarsi da Star Wars: Galactic Starcruiser

Si dorme a bordo dell'astronave Halcyon e ogni passeggero ha a disposizione una cabina con finestra sulla galassia. Ci si incontra nella capsula di lancio per raggiungere l'incrociatore stellare dove l'equipaggio e i passeggeri si ritroveranno nell'atrio centrale.

La galassia lontana di Star Wars a Disney World

Sul ponte dell'astronave si possono gestire i sistemi di navigazione e di difesa della nave sotto la guida dell'equipaggio. Anche il cibo e le bevande sono galattiche con gamberetti blu, pane nero di roccia lavica e liquidi fumosi.

Quanto costa Star Wars: Galactic Starcruiser

L'avventura con Star Wars: Galactic Starcruiser in una galassia molto lontana dura due giorni e il costo per due adulti parte da 4.800 dollari mentre per un gruppo di quattro persone (tre adulti, un bambino) il prezzo è di circa 6.000 dollari. Il prezzo include il soggiorno in astronave, tutte le esperienze previste a bordo e dall'attrazione, cibo e bevande galattici, un pass per il parco degli Hollywood Studios e un servizio di ritiro e riconsegna auto.