Camera con vista sul Monte Bianco: l’hotel di Courmayeur che fa impazzire le star di Hollywood L’hotel del weekend è un piccolo paradiso del lusso a Courmayeur con vista mozzafiato sul Monte Bianco che piace molto anche alle star di Hollywood.

A cura di Clara Salzano

La vista sul Monte Bianco da Le Massif Courmayeur

Andare a Courmayeur ed essere catapultati nella New York anni Sessanta della serie televisiva Mad Men è ciò che può succedere Le Massif Courmayeur, l'hotel in Valle d’Aosta con vista sul Monte Bianco che piace molto alle star di Hollywood come Jon Hamm (Don Draper in Mad Men). L’esclusivo hotel 5 stelle di Courmayeur è il luogo ideale in cui rigenerarsi ed esplorare le Alpi Nord-Occidentali.

Le Massif Hotel & Lodge, Courmayeur con vista sul Monte Bianco

Le Massif Courmayeur non è solo un hotel ma un lussuoso rifugio di montagna dove godere di una vista ineguagliabile sul Monte Bianco, la montagna più alta d'Italia, e concedersi una vacanza di relax e benessere. L'hotel 5 stelle sorge nel centro di Courmayeur ed è il punto di partenza perfetto per andare in esplorazione delle Alpi e salire fino a 3.466 metri sulla cima dello Skyway Monte Bianco. L'atmosfera è rilassata ed elegante all'interno di Le Massif Courmayeur che offre ai propri ospiti la possibilità di sperimentare un'offerta culinaria varia, nei tre ristoranti dell'albergo.

Le Massif Hotel & Lodge, Courmayeur

L’architettura alpina è al centro del progetto per le camere di Le Massif Courmayeur. Le stanze sono curate nei minimi dettagli per offrire un soggiorno di benessere e lusso a stretto contatto con la natura. Il design italiano del legno e la pietra della tradizione caratterizzano gli spazi interni dell'hotel che permettono di immergersi perfettamente nella vita di montagna di Courmayeur: "L’arredamento è un tributo al territorio e all’ospitalità italiana, come un abbraccio fatto di tessuti morbidi e colori dai toni caldi. Le terrazze e le finestre si aprono allo spettacolare panorama offerto dalle Alpi, all’azzurro incredibile del cielo e all’aria che profuma di larice e abete".

Una suite con vista a Le Massif Courmayeur

E dopo una giornata trascorsa nelle vicine piste da sci, in escursione sulle Alpi o anche solo dopo una passeggiata lungo in vicino corso principale di Courmayeur, la spa dell'hotel con vista sulle montagne accoglie gli ospiti dell'albergo in un ambiente rigenerante dall'atmosfera avvolgente con i suoi aromi e le essenze.

La Lounge di Le Massif

Dai ristoranti al centro benessere, ogni servizio di Le Massif Courmayeur è pensato per offrire il massimo comfort e piacere ai propri ospiti. Ecco perché star del cinema americano come Jon Hamm scelgono questa oasi di benessere immersa nelle Alpi mozzafiato.

Il bagno di una suite dell’albergo

L'esclusivo hotel 5 stelle di Courmayeur raggiunge l'apice del lusso nel Loge du Massif by Raise the Bar, lo chalet di Le Massif sulle piste da sci di Plan Checrouit dove godere di una vista mozzafiato delle montagne seduti sulle sue ampie terrazze. “Garantire ai nostri ospiti servizi di altissimo livello, sia in ambito gastronomico che di esperienze uniche sul territorio, è la nostra mission”, dichiara Fabio Leoni, General Manager di Le Massif. “Chi arriva a Le Massif Courmayeur desidera una vacanza di eccellenza all’insegna del comfort, della buona cucina, dello svago e dello sport, pertanto col mio team siamo a disposizione per rendere il soggiorno in montagna indimenticabile”.