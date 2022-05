Dove si trovano le montagne del film Avatar Le montagne fluttuanti di Avatar sono state ispirate da un luogo reale sulla Terra. Si tratta dello Zhangjiajie National Forest Park in Cina che è mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Le montagne che hanno ispirato il film Avatar

Il film Avatar scritto e diretto nel 2009 da James Cameron ha fatto sognare tutti con le sue ambientazioni fantastiche, l'energia e l'atmosfera di un universo immaginario in cui alcuni hanno anche sognato di muovere i propri passi. Non molti sanno però che molte location dell'epico film di fantascienza, premio Oscar come Miglior film e Miglior regista, sono state ispirate da luoghi che esistono realmente. È il caso delle Montagne fluttuanti dell'Alleluia di Avatar che si rifanno allo Zhangjiajie National Forest Park della Cina.

Le montagne dell’Alleluia galleggianti di Avatar sono state ispirate dalle montagne cinesi di Hunan

Le montagne fluttuanti di Avatar esistono realmente

Situato nell'angolo nord-ovest della provincia cinese di Hunan, Zhangjiajie National Forest Park è conosciuto come il Grand Canyon della Cina ma in molti riconosceranno in questa particolare formazione rocciosa le montagne fluttuanti del film Avatar. Nel lungometraggio di James Cameron sono diverse le location del mondo di Pandora che si ispirano a luoghi reali sulla Terra. Lo Zhangjiajie National Forest Park ha ispirato infatti le Montagne fluttuanti dell'Alleluia del film con l'unica differenza che nella realtà le montagne cinesi non sono sospese nel cielo.

Il Parco forestale nazionale di Zhangjiajie che ha ispirato Avatar

Lo Zhangjiajie National Forest Park, primo parco forestale nazionale della Cina e riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è caratterizzato da gigantesche rocce simili a pilastri, come quelle del film Avatar. Le montagne sono il risultato di molti anni di erosione dovuta all'espansione del ghiaccio in inverno e all'azione delle piante che crescono sulla loro superficie. Uno dei pilastri del parco, fatto di quarzo e arenaria, si chiama la Colonna del Cielo Meridionale e con i suoi 1.080 metri ed è stata ufficialmente ribattezzata la Montagna Hallelujah di Avatar.

La Colonna del Cielo Meridionale conosciuta come la Montagna Hallelujah di Avatar

L'ascensore esterno più alto del mondo

Le montagne della provincia cinese di Hunan non sono famose solo per aver ispirato alcune location del film Avatar ma anche perché accolgono l'ascensore esterno più alto del mondo. Si chiama Bailong, letteralmente "ascensore del cielo dei cento draghi", ed è alto 326 metri. La struttura comprende tre ascensori in vetro separati, che possono trasportare ciascuno fino a 50 persone alla volta, e permette di godere, una volta in cima alle montagne, di un panorama mozzafiato dello Zhangjiajie National Forest Park.