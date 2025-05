video suggerito

Dove si trovano le “Maldive turche” con mare da sogno e prezzi accessibili Sognate un viaggio alle Maldive ma non potete permettervelo? Esiste un’alternativa turca ugualmente meravigliosa: ecco qual è l’isola segreta paragonata proprio alle Maldive. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Organizzare una vacanza alle Maldive è il sogno di tutti, soprattutto al temine di un anno lavorativo particolarmente pesante e stressante, peccato che spesso per mancanza di tempo e per motivi economici non si abbia la possibilità di trasformare il sogno in realtà. Tutti coloro che sono alla ricerca di mare cristallino e tramonti paradisiaci, però, saranno lieti di sapere che esiste una location europea molto simile alle isole nell'Oceano Indiano ma che vanta dei prezzi decisamente più accessibili: ecco dove si trova l'isola segreta soprannominata le "Maldive turche".

Le Maldive della Turchia

Si chiama Suluada, che letteralmente significa "isola acquosa" (dal nome delle fonte di acqua dolce presenti), ed è una splendida isola in Turchia che è stata paragonata alle Maldive. Si trova al largo della costa di Antalya, una delle principali destinazioni turistiche del paese, ed è caratterizzata da mare cristallino, scogliere chiarissime e panorami da cartolina. È completamente disabitata ma può essere raggiunta in barca in circa 40 minuti: una volta arrivati sulle sue spiagge, ci si può dare al relax più totale, circondati solo dai rumori della natura e delle acque che si infrangono sul bagnasciuga.

Suluada

Come raggiungere Suluada

Le escursioni a Suluada partono dalla costa di Antalya e vengono organizzate ogni giorno da marzo a novembre. L'isola due spiagge balneabili perfette per gli amanti del nuoto ma ha anche percorsi di trekking nell'entroterra che permettono di organizzare escursioni tra gli ulivi. Considerata una perla di rara bellezza, Suluada è famosa anche per la sua fauna selvatica, basti pensare al fatto che sono stati molti i turisti che negli anni hanno avvistato delfini e foche monache. In quanti si lasceranno convincere da questa meravigliose immagini per organizzare le loro prossime vacanze in Turchia?

Suluada