Dove si trova Pordenone e cosa vedere nella città Capitale della Cultura 2027 Pordenone, comune del Friuli Venezia Giulia, è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2027. Ecco quali sono le sue bellezze da ammirare. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

Pordenone (Friuli Venezia Giulia) l'ha spuntata sulle altre candidate al titolo di Capitale della Cultura 2027: tra le finaliste anche Pompei, Brindisi, Alberobello, La Spezia e Reggio Calabria. L'annuncio è stato dato da Alessandro Giuli, il ministro della Cultura, nel corso di una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza del presidente di giuria Davide Maria Desario e dei rappresentanti di tutte e 10 le città arrivate in finale coi loro progetti. La città ha superato la concorrenza, aggiudicandosi così il contributo di un milione di euro da utilizzare per organizzare un programma culturale di promozione e valorizzazione del territorio. Il progetto di Pordenone ha vinto con lo slogan "Città che sorprende". Ecco quali sono i luoghi di interesse tra architettura civile e religiosa.

Il corso Vittorio Emanuele II e il centro storico di Pordenone

Il centro storico della città è il suo gioiello più prezioso. Il cuore pulsante di Pordenone è intorno a Corso Vittorio Emanuele II, un viale pedonale fiancheggiato da eleganti palazzi e portici costruiti nel Medioevo e nel Rinascimento. Qui, passeggiando, si incontrano il Palazzo Comunale medievale e la Loggia del Municipio, ma non mancano punti di ritrovo e di ristoro, dove gustare anche la cucina locale e i piatti tipici del territorio.

Il Duomo di Pordenone

È tappa obbligata, in un tour cittadino, anche il Duomo di San Marco, edificio di grande rilevanza storica, essendo anche uno dei più antichi. È stato costruito nel XIII secolo in stile gotico e rinascimentale: all'esterno imponente si affiancano una serie di opere all'interno di grande valore artistico, molto rappresentative del periodo rinascimentale. Il campanile del Duomo è uno dei simboli della città. Nelle vicinanze c'è la Chiesa della Santissima Trinità, inconfondibile col suo porticato esagonale.

Pordenone tra musei e gallerie

Passando agli edifici civili spicca il Museo Civico d’Arte dentro Palazzo Ricchieri, sede di preziose opere che dal medioevo arrivano fino all'età moderna: è un luogo imperdibile per gli appassionati d'arte, che amano perdersi tra dipinti, ceramiche, sculture. Di grande interesse culturale è anche la Galleria d’Arte Moderna Armando Pizzinato. Castello di Torre, è invece sede del Museo Archeologico del Friuli Occidentale. Il tour cittadino si può chiudere a Parco Galvani, per godersi il verde di uno degli spazi aperti più belli del comune friulano. Per chi invece è alla ricerca di una foto instagrammabile, il consiglio è attraversare il Ponte di Adamo ed Eva con vista sul fiume.