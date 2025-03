video suggerito

Pordenone proclamata nuova Capitale italiana della Cultura 2027: un milione di euro per attuare il programma È Pordenone ad essersi aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura 2027: ad annunciarlo il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e rappresentanti delle città candidate. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Cultura

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pordenone Capitale della Cultura

È Pordenone ad aggiudicarsi la vittoria per essere la città nuova Capitale della Cultura 2027, vinta con lo slogan: "Città che sorprende". Ad annunciare questa vittoria è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e dei rappresentanti di tutte e 10 le città finaliste candidate. Il titolo di Capitale della Cultura – che ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio culturale italiano, favorendo la crescita delle città italiane proprio attraverso la cultura – sarà formalmente conferito dal Consiglio dei Ministri, con propria delibera, dietro proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. Tra le città candidate battute anche Pompei, Brindisi, Alberobello, La Spezia e Reggio Calabria.

Quanti soldi vince la città per investire in Cultura

Alla città di Pordenone sarà assegnato un contributo di un milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. La città ha superato la concorrenza di altre città come Alberobello (Bari) con il progetto ‘Pietramadre', Aliano (Matera) con ‘Terra dell'altrove', Brindisi con il progetto ‘Navigare il futuro', Gallipoli (Lecce) con ‘La bella tra terra e mare', La Spezia con ‘Una cultura come il mare', Pompei (Napoli) con il progetto ‘Pompei Continuum', Reggio Calabria con ‘Cuore del Mediterraneo', Sant'Andrea di Conza (Avellino) con il progetto ‘Incontro tempo' e Savona con ‘Nuove rotte per la cultura'.

Perché ha vinto: qual è il progetto di Pordenone

Pordenone si era candidata con un progetto che mirava a ridisegnare una traiettoria di sviluppo già scritta dalla monocultura industriale e con l'idea di Pordenone è un luogo nel quale si annodano il passato delle radici, il presente delle diverse culture che vi si intrecciano, il futuro di una città nuova. Nel progetto si leggeva come Pordenone 2027 si proponesse "come spazio culturale che sfida le aspettative. La città sfugge ai percorsi culturali tradizionali con proposte che si manifestano in modi e luoghi inaspettati. Questo approccio riflette una visione più ampia di come la cultura può essere parte integrante della vitalità di una città, attivando dinamiche sociali ed economiche che arricchiscono l’esperienza di chi la attraversa". Il progetto ha come intenzione quella di abbattere "la polarizzazione tra città d’arte e città industriale ha a lungo semplificato l’identità complessa di questo territorio".