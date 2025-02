video suggerito

Dove si trova Ovindoli e perché si parla delle località sciistiche in Abruzzo dopo il caso di Roccaraso Dopo l’invasione dei turisti a Roccaraso, in Abruzzo, Rita De Crescenzo, creator da 1,7 milioni di follower su TikTok, ha dichiarato che andrà a Ovindoli. Ma dove si trova la località sciistica? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Ovindoli

Un tempo erano Courmayeur o Cortina d'Ampezzo le località sciistiche più ambite dagli appassionati di sci. In questi primi mesi del 2025, invece, a conquistarsi il primato sono Roccaraso prima e Ovindoli dopo. A gennaio l'influencer e tiktoker Rita De Crescenzo ha annunciato che si sarebbe recata a Roccaraso per un weekend sulla neve. La località sciistica si trova in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, ed è frequentata da tantissimi turisti provenienti soprattutto dalle regioni limitrofe, ovvero Lazio e Campania. Nell'ultimo weekend di gennaio, quello tra il 25 e il 26, in città sono arrivati 220 autobus da Napoli: ben presto più di 10mila turisti hanno invaso le piste. Questo ha costretto le autorità locali a cercare di limitare l'afflusso dei turisti per evitare problematiche relative alla sicurezza. In tutta risposta, De Crescenzo ha annunciato alla sua platea social, che ammonta a 1 milione e mezzo di followers, che dopo Roccaraso avrebbe puntato a Ovindoli.

Dove si trova Ovindoli, la località menzionata da Rita De Crescenzo

Ovindoli è un piccolo comune in provincia de L'Aquila, in Abruzzo. Si trova alle pendici del monte Magnola ed è nota per essere una delle località sciistiche più frequentate dell'Appenino Abruzzese. Il paese si trova a 1400 metri di altitudine e vive in parte anche grazie al turismo invernale: qui infatti è possibile sciare e fare snowboarding grazie ai comprensori che sorgono sul Monte Magnola. Si pratica anche lo sci di fondo e lo sci alpinismo.

Le parole del gestore: "Non vogliamo l'invasione dei turisti"

Dopo l'annuncio di Rita De Crescenzo, è intervenuto anche il sindaco di Ovindoli riguardo l'ipotesi di un eventuale aumento del flusso turistico. Il sindaco Angelo Ciminelli ha dichiarato a Il Messaggero: "Non abbiamo paura, siamo pronti", mentre più scettico è il gestore degli impianti sciistici di Ovindoli, Giancarlo Bartolotti. Come riportano diversi quotidiani, Bartolotti ha commentato così l'eventuale arrivo in massa di turisti, richiamati da De Crescenzo: "No, grazie, noi stiamo bene così". Il gestore, infatti, ha sottolineato come la stazione sciistica sia troppo piccola e preparata ad accogliere soltanto una clientela ormai fidelizzata dagli Anni Sessanta.

Perché si parla così tanto delle località sciistiche in Abruzzo

I turisti, in realtà, non sono mai mancati a Roccaraso e in generale sull'Appennino abruzzese. Dunque, come è stato ricostruito in questi giorni, l'alto afflusso di turisti non sarebbe dovuto agli annunci di Rita De Crescenzo e di altri tiktoker. Tuttavia, dopo l'assalto di domenica 26 gennaio, quando sulle piste abruzzesi erano presenti circa 10mila persone, il Prefetto dell'Aquila è stato costretto a intervenire limitando gli autobus turistici a 100. La misura è arrivata dopo che il sindaco Di Donato aveva già imposto le targhe alterne. In realtà, se si vuole andare oltre il fenomeno degli influencer e dei creator, è possibile vedere come l'overtourism sulle piste di Roccaraso sia alimentato soprattutto da pacchetti turistici a prezzi irrisori e niente affatto regolamentati.