Sede per le riprese de Il Gladiatore, la Mummia e il Trono di Spade, il ksar Aït Ben­ Haddou è un perfetto esempio di come storia, cultura millenaria e architettura convivano armoniosamente.

Il castello di Aït–Ben–Haddou, Marocco

Nel cuore del Marocco meridionale, tra le distese dorate del deserto del Sahara, si erge un borgo fortificato che sembra sospeso nel tempo e nello spazio: il Ksar di Aït Ben­ Haddou, un’antica città fortificata di terra dove storia, paesaggio e fantasia cinematografica si fondono in un’unica visione. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987 come esempio eccezionale di architettura pre­sahariana, Aït Ben­ Haddou testimonia l’uso delle tecniche costruttive tradizionali del Sud del Marocco. Questo luogo, insieme alla vicina città di Ouarzazate, richiama viaggiatori, cineasti e appassionati da tutto il mondo, tanto da essere soprannominato l’Hollywood del Marocco.

La storia del Ksar di Aït Ben­ Haddou

Il Ksar di Aït Ben­Haddou nasce come punto importantissimo lungo la storica rotta carovaniera che collegava il deserto del Sahara con Marrakech e il cuore del Marocco, un crocevia di culture, merci e popoli che attraversavano l’Africa settentrionale. La sua origine documentata risale all’XI secolo e furono probabilmente gli Almoravidi a fortificare questa cima di collina, anche se gli edifici visibili oggi sono per la maggior parte successivi, costruiti tra il XVII secolo e oltre ma secondo tecniche antiche di terra battuta e mattoni di fango.

Aït Ben­ Haddou

Questa particolare architettura, fatta di mura merlate, torri angolari e case addossate, crea un insieme compatto che riflette perfettamente il modo di vivere tradizionale pre­sahariano, con spazi comuni, magazzini e luoghi di culto tutti raccolti all’interno delle stesse fortificazioni. La configurazione, la scelta dei materiali e la capacità di adattarsi a un clima estremo spiegano perché l’UNESCO lo abbia riconosciuto come patrimonio mondiale: è un esempio perfettamente conservato di comunità pre­moderna che ha mantenuto la sua autenticità nonostante i secoli che passavano.

Dettaglio di Aït Ben­ Haddou

L’Holly­wood del Marocco: un set cinematografico naturale

La posizione scenografica di Aït Ben­Haddou, con le sue tonalità ocra che si fondono col paesaggio desertico e le mura che sembrano scolpite nella polvere, lo ha reso un luogo irresistibile per registi e case di produzione cinematografica di tutto il mondo. Non è un caso se questo ksar è spesso definito l’Hollywood del Marocco: la sua capacità di evocare civiltà antiche e mondi lontani lo ha portato a essere sfondo per decine di film e serie televisive di grande richiamo internazionale. Già negli anni Sessanta produzioni epiche come Lawrence d’Arabia lo sceglievano per scene nel deserto, e la lista dei titoli girati qui include capolavori come La mummia e Il gladiatore, ma anche pellicole bibliche come Gesù di Nazareth di Zeffirelli e storiche come Alexander.

Aït Ben­ Haddou, Marocco

Oltre al grande schermo, la sua fama è cresciuta ulteriormente grazie alle serie tv: gli appassionati di fantasy ricordano Aït Ben­Haddou come Yunkai nella celebre Game of Thrones, mentre altri spettacoli internazionali e produzioni televisive lo hanno impiegato per scenari da antichi regni o città mitiche. La combinazione di autenticità architettonica e ambientazione naturale gli consente di essere qualsiasi cosa serva alla narrazione, da una città romana decaduta a un avamposto orientale evocativo, senza bisogno di ricreazioni artificiali. In questo intreccio di storia, paesaggio e cinema, Aït Ben­ Haddou è molto più di un set: è un luogo vivo e custode di culture millenarie, che continua ad affascinare.