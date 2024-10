video suggerito

Dove si trova la "Venezia portoghese", una delle città più Instagrammabili d'Europa Sapete che esiste una "Venezia portoghese"? Ecco tutto quello che c'è da sapere su una delle città più Instagrammabili d'Europa.

A cura di Valeria Paglionico

I social hanno ormai invaso ogni aspetto della nostra quotidianità, tanto che sembra essere quasi impossibile trascorrere un'intera giornata lontani da notifiche, reel e scrolling infiniti. Anche il settore dei viaggi è stato influenzato moltissimo dall'avvento di questa nuova forma di comunicazione e non sorprende che tutti documentino con foto e Stories ogni singola vacanza, concentrandosi soprattutto su dei dettagli super Instagrammabili che assicurano veri e propri boom di like. Coloro che sognano di diventare travel influencer grazie ai loro scatti unici e d'impatto farebbero bene a visitare la cosiddetta "Venezia portoghese": ecco dove si trova quella che viene considerata una delle città più Instagrammabili d'Europa.

Perché Aveiro viene paragonata a Venezia

Si chiama Aveiro ed è una città portoghese unica nel suo genere. Coloratissima e dagli scorci spettacolari: essendo ancora poco nota al turismo di massa, dà modo ai viaggiatori di godersi davvero le bellezze e la cultura locale, ben lontani dalle folle eccessive dei paesi vittima di fenomeni di overtourism. Si trova nella parte centro-settentrionale del Portogallo, per la precisione a meno di un'ora d'auto da Porto, e la sua particolarità sta nel fatto che, adagiata tra mare e laguna, è attraversata da una serie di canali proprio come Venezia. Per attraversarli si possono fare delle mini-crociere a bordo dei moliceiros, le barche tradizionali dalla forma affusolata originariamente usate per la raccolta delle alghe e del sargasso, oggi diventate la principale attrazione turistica della città.

I moliceiros

Le casette a righe colorate di Aveiro

Tra gli angoli più Instagrammabili della città di Aveiro c'è in assoluto il lungomare, zona in cui sorgono le iconiche casette a righe colorate, diventate meta di tour turistici e ancora più spesso protagoniste dei post da centinaia di like dei travel influencer. Edifici in stile art nouveau sparsi per il centro, un modernissimo polo universitario progettato da famosi architetti portoghesi e innumerevoli bar che offrono gli ovos moles, i dolci tipici a base di uovo e zucchero che vengono venduti in confezioni di legno a forma di botte o avvolti in un’ostia. Insomma, la cittadina portoghese nasconde panorami meravigliosi e colori unici praticamente in ogni angolo: in quanti non vedono l'ora di prenotare un volo per Porto solo per godersi le sue bellezze?

Le case a righe colorate di Aveido