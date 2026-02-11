stile e Trend
Dove si trova la Casa Sottosopra in cui ogni cosa è capovolta, dal letto alla cucina

Ci sono luoghi che hanno dell’incredibile e Tagurpidi Maja è uno di questi: la casa sottosopra di tartu è una lezione di percezione distorta, dove tutto è incasinato e divertente.
A cura di Elisa Capitani
Tagurpidi Maja, Tartu, Estonia
Cosa succederebbe se si unisse il Sottosopra di Stranger Things a un progetto di ingegneria delle migliori menti estoni? Il risultato esiste ed è Tagurpidi Maja, una delle strutture più particolari e originali del mondo. Situata nel cuore della cittadina universitaria di Tartu, in Estonia, la Casa Sottosopra (The Upside Down House) è davvero e del tutto semplicemente una casa sottosopra, dove il piano superiore è il piano inferiore e il piano inferiore è il piano superiore. L'incredibile progetto attrae ogni giorno migliaia di turisti, curiosi di capire come ci si senti immersi in una gravità del tutto diversa.

Dettaglio salotto di Tagurpidi Maja,
Qual è la storia della Casa Sottosopra di Tartu

Costruita attorno al 2014 e aperta al pubblico nel 2017, Tagurpidi Maja è una casa davvero particolare. Quando la si vede dall'esterno, con il suo colore giallo acceso, sembra una casa assolutamente normale, con un porticato e delle piccole finestre, ma, aguzzando un po' lo sguardo ha dell'incredibile: il porticato, così come le finestre e il tetto, è completamente capovolto. Si nota poi una pendenza di 5 gradi, fondamentale per garantire la riuscita della percezione distorta e garantire un conflitto costante con la nostra visuale.

Interno di Tagurpidi Maja
Ma la cosa più assurda è che hanno costruito al contrario proprio la struttura portante: tavoli, letti, divani, armadi e anche una suana tipica estone sono attaccati al soffitto, dando quindi l'idea di camminare "sul soffitto". La Casa Sottosopra ha come obiettivo principale quello di offrire un'esperienza interattiva e soprattutto divertente, in grado di sfidare la percezione sensoriale e spaziale dei visitatori. Ma oltre a essere un'avventura adatta a tutti, anche i più piccoli, la struttura agisce come una sorta di museo che porta i visitatori a riflettere sulla prospettiva, l'architettura e la gravità.

Le migliori esperienze da fare nel 2026 secondo Time Out, quali sono le prime 10 in classifica

Visitare Tagurpidi Maja è un gioco di percezioni

La visita alla Casa Sottosopra di Tartu è una vera e propria lezione di percezione, orientamento e fiducia nelle proprie capacità. Una volta entrati da quello che è letteralmente il tetto, ci vuole qualche tempo prima di adattarsi alla nuova sensazione di gravità, che può essere disorientante, ma soprattutto divertente.

Scarpiera aperta al contrario, Casa Sottosopra
Ogni cosa è stata capovolta: la camera da letto si trova al piano di sotto, con il letto appeso al soffitto, mentre cucina e salotto sono di sopra, con oggetti come frullatore, frigo e sedie appesi in alto. Insomma, visitare Tagurpidi Maja è un'esperienza davvero unica e non costa neanche tanto: per gli adulti il prezzo del biglietto è 7,50 euro e per i bambini 6,50 e la casa è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.

