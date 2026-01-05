Dove si trova il Tateyama Snow Corridor, la strada interamente scavata nella neve

Tateyama Snow Corridor, Giappone

C’è una strada che, ogni primavera, riapre al pubblico dopo mesi di isolamento totale, quando l’inverno comincia lentamente a ritirarsi dalle montagne del Giappone centrale. È il Tateyama Snow Corridor, un tratto spettacolare della Tateyama Kurobe Alpine Route, celebre per i suoi muri di neve che raggiungono altezze impressionanti. Non si tratta di un’attrazione artificiale, ma del risultato di condizioni climatiche estreme e di un lavoro di scavo che permette a questa via di collegamento di tornare percorribile solo per poche settimane all’anno.

Il Tateyama Snow Corridor e le montagne

Dove si trova e come nasce

Il Tateyama Snow Corridor si trova nella prefettura di Toyama, nel cuore delle Alpi Giapponesi Settentrionali, sul versante del monte Tateyama, una delle montagne più sacre del Giappone. Il tratto più famoso della strada è quello che attraversa l’altopiano di Murodo, a circa 2.450 metri di altitudine, dove durante l’inverno si accumulano enormi quantità di neve a causa delle correnti umide provenienti dal Mar del Giappone. Quando arriva la primavera, gli spazzaneve iniziano un lungo e complesso lavoro di sgombero che dura settimane e che porta alla creazione di una vera e propria strada scavata tra pareti compatte di neve, alte in media una decina di metri ma in alcune annate anche sopra i 20. Il corridoio non nasce quindi come attrazione turistica, ma come necessità per riaprire la Tateyama Kurobe Alpine Route, una delle vie panoramiche più importanti del Paese oltre che una delle più belle al mondo.

Tateyama Snow Corridor, Giappone

Come arrivarci e quando andare

Il Tateyama Snow Corridor è accessibile quindi esclusivamente attraverso la Tateyama Kurobe Alpine Route, un percorso che attraversa le montagne collegando la città di Toyama, sul versante nord, a Ōmachi, nella prefettura di Nagano. L’itinerario combina diversi mezzi di trasporto, tra cui treni di montagna, funivie, autobus e una galleria sotterranea, ed è pensato per ridurre l’impatto ambientale in un’area naturale protetta. Il periodo migliore per visitare il Tateyama Snow Corridor va da metà aprile a fine giugno, quando la strada è aperta e le pareti di neve sono ancora imponenti. Le settimane centrali della stagione, tra fine aprile e maggio, sono quelle in cui l’altezza dei muri raggiunge il massimo e l’afflusso di visitatori è più alto, motivo per cui è consigliabile pianificare il viaggio con largo anticipo.

Uno dei bus ammessi lungo il Tateyama Snow Corridor

Cosa vedere lungo il percorso e nei dintorni

Il Tateyama Snow Corridor è solo uno dei punti di interesse lungo la Tateyama Kurobe Alpine Route, che attraversa paesaggi alpini tra i più spettacolari del Giappone. A Murodo, oltre alla strada nella neve, si trovano sentieri panoramici, sorgenti termali naturali e laghetti che, con lo scioglimento primaverile, emergono gradualmente dal ghiaccio. Proseguendo lungo il percorso si incontra la diga di Kurobe, una delle più grandi del Paese, incastonata tra le montagne e raggiungibile a piedi lungo un percorso panoramico. Nei dintorni, la città di Toyama offre un’interessante combinazione di natura e cultura, con musei, giardini e una tradizione gastronomica legata ai prodotti del mare e delle montagne, mentre sul versante opposto Ōmachi rappresenta un buon punto di partenza per esplorare le restanti aree delle Alpi Giapponesi. Il viaggio lungo questa rotta non è quindi solo un modo per vedere una strada nella neve, ma un’esperienza completa attraverso una delle regioni montane più affascinanti del Giappone.