Dove si trova il presepe di sabbia più famoso d’Europa e perché vale la pena visitarlo

Presepe di sabbia di Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria

Ogni inverno, tra l'inizio dicembre e l’inizio di gennaio, la spiaggia di Las Canteras, nel cuore di Las Palmas de Gran Canaria, si trasforma in uno scenario unico e suggestivo: il presepe di sabbia più famoso d’Europa. Non si tratta di una semplice esposizione natalizia, ma di una vera e propria opera d’arte temporanea che coniuga tradizione, maestria artistica e paesaggio naturale. Migliaia di visitatori, tra turisti e residenti, accorrono ogni anno per ammirare le imponenti figure scolpite nella sabbia. Questo presepe è diventato infatti non solo un simbolo della stagione natalizia sull’isola, ma anche un evento culturale di portata europea, capace di attirare artisti internazionali e di sostenere progetti sociali attraverso le donazioni raccolte durante le visite.

Il presepe di sabbia di Las Palmas, Gran Canarie

Il presepe di sabbia di Las Canteras, arte temporanea tra tradizione e innovazione

Il presepe di Las Canteras, noto come Belén de Arena de Las Canteras, si estende su oltre mille metri quadrati di spiaggia e richiede l’utilizzo di circa 2.000 tonnellate di sabbia. Ogni anno, un gruppo di artisti locali e internazionali lavora per settimane modellando scene della Natività e figure della tradizione biblica: il Bambino Gesù, Maria e Giuseppe, i Re Magi, pastori e animali, tutti realizzati con un livello di dettaglio sorprendente. Ma l’originalità del presepe non si limita alla fedeltà delle figure. Molti bassorilievi e sculture includono infatti riferimenti al paesaggio canario e alla vita sull’isola, come palme, barche da pesca o elementi della fauna locale.

Il Presepe di Las Palmas, Belen de Arena, Gran Canarie

La scelta della spiaggia, una delle più belle d'Europa, come location aggiunge un fascino unico all’opera, il mare funge da sfondo naturale, mentre la luce cambia la percezione delle forme scolpite, giocando con chiaro e scuro. Il risultato è un’esperienza immersiva, dove arte, natura e tradizione convivono in modo armonioso. La realizzazione del presepe richiede coordinazione e precisione, gli artisti lavorano fianco a fianco, usando strumenti semplici come palette e secchi per modellare dettagli minuti, dimostrando che la sabbia, materiale effimero per eccellenza, può diventare veicolo di espressione artistica. L’evento è accessibile gratuitamente e le donazioni raccolte vengono destinate a progetti sociali locali, rendendo la visita anche un gesto di solidarietà concreta.

Oltre il presepe: cosa vedere a Las Palmas de Gran Canaria tra mare, cultura e tradizione

La spiaggia di Las Canteras, con i suoi tre chilometri di sabbia dorata e le acque calme protette dalla barriera naturale conosciuta come La Barra, è il cuore pulsante di Las Palmas, una città che unisce l’atmosfera rilassata di un borgo marinaro a quella vivace di una capitale moderna. Tra le principali attività che è possibile fare, soprattutto durante il periodo natalizio, rientra sicuramente una visita ai mercatini de La Vegueta, che sono tra i più autentici e belli d'Europa. Il quartiere storico di Vegueta, con le sue stradine acciottolate, le piazze e gli edifici coloniali, offre poi un viaggio nella storia dell’isola, tra musei e chiese spettacolari.

Roque Nublo e Pico de Teide

Anche passeggiare lungo le dune di Maspalomas è un'esperienza davvero suggestiva, significa poter ammirare l'oceano, vedere il faro illuminato, conoscere piccoli ristoranti locali. Gli appassionati del trekking possono poi recarsi a Roque Nublo, un imponente monolite vulcanico simbolo della città. Si tratta di un'escursione davvero iconica che offre viste spettacolari sull'isola e sul Teide, il vulcano più alto di Spagna e il terzo vulcano più alto del mondo. Las Palmas offre inoltre una varietà di eventi durante tutto l’anno, ma è in inverno, con il presepe di sabbia, che la città mostra la sua capacità di combinare tradizione, arte e turismo in un’esperienza unica.