Dove si trova il posto più sicuro al mondo: è nascosto in mezzo a una montagna Nascosto all'interno di una montagna, il luogo più sicuro al mondo è stato inaugurato nel 2008 e svolge una funzione di conservazione di importanza globale: scopriamo com'è fatto.

A cura di Arianna Colzi

Negli scorsi giorni è uscita una sorta di classifica che mappava i Paesi più pericolosi al mondo secondo due aziende che si occupano di analizzare i dati inerenti ai rischi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. In uno dei Paesi già considerati tra i più sicuri a livello internazionale si trova anche quello che Vice ha definito come il posto più sicuro al mondo. Scopriamo come funziona e dove si trova.

Cos'è e come funziona il luogo più sicuro del mondo

In Norvegia, nelle remote isole Svalbard – ovvero la regione più a Nord del Paese, abitate soltanto da 2940 persone e immerse nel Mar Glaciale Artico – si trova il Global Seed Vault. Si tratta di una banca dei semi che conserva al suo interno più di un milione di campioni di semi. Questo enorme ha deposito ha una funzione di sicurezza poiché ha la scopo di preserva le diverse colture presenti sul pianeta Terra. Il deposito servirà in caso di calamità naturali, guerre o altri eventi catastrofici: a quel punto tutti i semi racchiusi lì dentro potranno servire come fonte di sostentamento per le colture in pericolo.

Deposito delle sementi delle Svalbard

Il deposito è visitabile soltanto in alcuni mesi precisi e si può accedervi solo sei volte l'anno, quando arrivano le nuove riserve di semi: si trova all'interno di una montagna e di fatto non è visitabile. Vice, sito di news statunitense, è riuscito a entrarci nel 2020: all'interno i semi sono conservati grazie a uno strato di permafrost a -18 gradi. Le porte del Global Seed Vault sono interamente ghiacciate. Vista l'importanza per l'intero pianeta di questo deposito il suo livello di sicurezza è pari a quello di un caveau delle cassette di sicurezza di una normale banca. Ingenti misure di sicurezza fanno sì che accedervi, per chi non è autorizzato, sia pressoché impossibile.