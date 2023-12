Dove si trova il migliore grattacielo del mondo: 44 piani e vista panoramica dello skyline L’Occhio di Aarhus coi suoi 44 piani è stato nominato il migliore grattacielo nella categoria 100-199 metri di altezza.

Aarhus Eye

Nel corso di una conferenza internazionale tenutasi a Singapore la scorsa settimana, il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ha nominato i migliori edifici al mondo del 2023, assegnando riconoscimenti in varie categorie. Tra i migliori grattacieli nella categoria 100-199 metri di altezza, l'ha spuntata una struttura che è stata appena inaugurata, che è già un punto di riferimento per tutto il Paese. La costruzione era iniziata nel 2012.

Che cos'è l'Occhio di Aarhus

L'Occhio di Aarhus è stato ufficialmente inaugurato il primo dicembre. Si stratta di un grattacielo di 44 piani situato sulla punta di Aarhus, in Danimarca e affaccia direttamente sulla bellissima baia. La città è la seconda della Danimarca per popolazione: nel 2017 era stata scelta come Capitale europea della cultura. Oggi Aarhus Eye è l'edificio più alto del Paese.

Aarhus Eye

Il progetto porta la firma dello studio di architettura 3XN Architects, che ha voluto realizzare l'edificio traendo ispirazione dalla natura, per rappresentare la diversità di Aarhus e le differenze tra la sua gente. Le linee curve e morbide dell'edificio riflettono l'acqua e gli eterni movimenti delle onde intorno al faro. Grande attenzione è stata data all'aspetto della sostenibilità, nel massimo rispetto dell'ambiente circostante.

Aarhus Eye

Difatti in collaborazione con il Comune di Aarhus e con organizzazioni attive sul territorio, diverse tonnellate di mitili sono state rilasciate nei canali tra gli edifici. Sono state anche piantate 3500 alghe da 100 volontari. Oltre a essere un notevole esempio di sviluppo urbano, vuole essere anche un luogo di ritrovo, un punto di riferimento per le attività e la promozione delle relazioni sociali.

Aarhus Eye

Infatti al suo interno trova posto la mostra "Byen & Bugten", che racconta la storia della città dall'era glaciale all'era vichinga fino ai giorni nostri. La mostra è inclusa nel pagamento del biglietto di ingresso, che comprende anche l'accesso alla piattaforma panoramica in alto, al 44esimo piano (142 metri d'altezza).

Aarhus Eye

Si arriva in cima con un ascensore che richiede meno di 30 secondi per giungere a destinazione. Da lì si può godere della vista su tutta la baia di Aarhus circostante e sullo skyline della città. Il ticket per accedere all'Aarhus Eye costa 19 euro per gli adulti dal venerdì alla domenica, 17 euro dal lunedì al giovedì, con riduzioni per i bambini.