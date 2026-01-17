Dove si trova il castello di Čachtice, in cui la contessa sanguinaria uccise più di 600 persone

Castello di Čachtice, Slovacchia

Ci sono castelli che hanno ispirato i palazzi delle principesse Disney, altri, come quelli della Loira, che sono ricchi d’arte, architettura e giardini incredibili e poi c’è il castello di Čachtice. Situato in Slovacchia, questo castello non è famoso solo per la sua funzione difensiva o la sua posizione strategica, ma anche, e soprattutto, per la storia che lo lega ad una delle donne più sadiche e crudeli di sempre, Erzsébet Báthory.

Erzsébet Báthory

La storia del castello di Čachtice

Il castello di Čachtice si trova su una collina nei pressi del villaggio slovacco di Čachtice, dove i resti delle sue mura raccontano una storia lunga e sanguinaria. La sua costruzione risale al XIII secolo, quando la famiglia Hunt-Poznan fece costruire una fortezza in posizione strategica per sorvegliare la via commerciale che collegava il Regno d’Ungheria alla Moravia, fungendo al tempo stesso da struttura difensiva in un’epoca di frequenti tensioni tra potenze locali. Con il passare dei decenni il castello cambiò più volte sia aspetto che proprietà: sotto la guida dei Signori di Stiboricz, alleati di re Sigismondo di Lussemburgo, vennero rafforzate le strutture difensive e l’edificio si trasformò in un complesso fortificato molto importante per la regione.

Il castello di Čachtice

Nel XV e XVI secolo la fortezza ricevette ampliamenti e ristrutturazioni in stile gotico e rinascimentale, riflettendo l’evoluzione architettonica del tempo e le ambizioni dei suoi proprietari. Tuttavia, dopo essere stata saccheggiata dalle truppe ribelli di Francesco II Rákóczi all’inizio del XVIII secolo, il castello fu abbandonato e, lasciato a se stesso, iniziò il lento declino che lo ha trasformato nella rovina romantica ammirata oggi dai visitatori, parte integrante del patrimonio storico slovacco.

La contessa di Dracula: mito, realtà e leggende di Erzsébet Báthory

Al centro delle più oscure narrazioni legate al castello di Čachtice c’è la figura di Erzsébet Báthory, aristocratica ungherese nata nel 1560 in una delle famiglie più potenti dell’Europa centrale, nota per generare numerosi figli frutto d’incesto, Erzebet inclusa. Sposata giovanissima con il conte Ferenc Nádasdy, noto per la sua carriera militare contro gli Ottomani, Erzsébet visse i primi anni del suo matrimonio divisa tra la gestione delle enormi proprietà e la vita di corte. Alla morte del marito nel 1604, la sua permanenza stabile al castello di Čachtice segnò l’inizio di una vicenda che negli anni successivi si intrecciò indissolubilmente con leggende di crudeltà senza pari. Fonti e testimonianze raccolte dopo l’arresto nel 1610 le attribuirono la tortura e l’uccisione di centinaia, forse addirittura 650 giovani donne, in quello che venne descritto come un regno di violenza durato per oltre un decennio.

Le rovine del castello di Čachtice

Testimoni dell’epoca raccontarono di mutilazioni e abusi, e fu proprio sotto il controllo del palatino ungherese György Thurzó che la contessa fu arrestata nel suo stesso castello, dove visse gli ultimi anni fino alla morte nel 1614. Nel corso dei secoli la figura di Erzsébet Báthory si è fusa con il mito, dando vita a racconti popolari secondo cui avrebbe cercato di conservare la giovinezza immergendosi nel sangue delle sue vittime e a epiteti come contessa sanguinaria o contessa Dracula. Interpretazioni moderne suggeriscono che la proporzione e la natura dei suoi crimini siano difficili da verificare con precisione e che parte della sua cattiveria sia il frutto di leggende e di intenzioni politiche nel contesto dell’Europa del tempo; ad ogni modo, la sua storia continua a catturare l’immaginazione e a legare in modo indelebile il nome di Báthory a quello del castello di Čachtice.