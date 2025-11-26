Dove si trova e quanto costa il mercatino di Natale più grande d’Europa

Il mercatino di Natale più grande d’Europa è quasi sconosciuto, ben lontano dai soliti itinerari turistici: ecco dove si trova e quanto costa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Organizzare un viaggio pre-natalizio in uno dei weekend di novembre o dicembre è ormai diventata una vera e propria mania, tanto che ogni anno sono milioni i turisti che partono alla volta di mete più o meno lontane. L'Europa, in particolare, è il paese leader mondiale in fatto di mercatini di Natale ma spesso, vista l'ampissima offerta, non si riesce a scegliere quello giusto. I viaggiatori che vanno alla ricerca di mete poco conosciute saranno lieti di sapere che il mercatino di Natale più grande d'Europa (che ha appena inaugurato) si trova in una città decisamente fuori dai soliti itinerari turistici: ecco qual è e quanto costa.

Quanto è grande il mercatino di Craiova

Il mercatino di Natale più grande d'Europa ha appena aperto i battenti ma, a dispetto di quanto si possa pensare, non si trova in Austria, Francia o Germania. Per visitarlo bisogna fare tappa a Craiova, un pittoresco comune nel sud-ovest della Romania, dove a partire da metà novembre fino a inizio gennaio il centro si trasforma in un paese delle meraviglie invernale. Milioni di luci scintillanti, decine di giostre e stand di cibo tipico: qui è possibile letteralmente perdersi tra le innumerevoli bancarelle, visto che l'intero market si estende su una superficie di oltre 280.000 metri quadrati.

Craiova

Quanto costa accedere al mercatino di Natale più grande d'Europa

Il mercato natalizio di Craiova è suddiviso in quattro zone tematiche: il Villaggio di Babbo Natale, un'area intergalattica, una zona dedicata a La Bella e la Bestia e quella riservata a prodotti artigianali, regali e dolcetti festivi (che conta oltre 90 chalet dipinti a mano). Nelle strade circostanti, inoltre, ci sono molte altre attrazioni, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alla ruota panoramica, fino ad arrivare alla slitta di Babbo Natale più alta dell'Europa orientale. Quanto costa visitarlo? L'ingresso al mercato è gratuito ma bisogna pagare circa 4-6 € per salire su giostre. In quanti correranno a prenotare un volo alla volta della Romania per rendere le feste magiche?