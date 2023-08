Dove ha trascorso le vacanze Rocío Muñoz Morales, la location insolita tra le cascate

Dove ha trascorso le vacanze Rocío Muñoz Morales, la location insolita tra le cascate Rocío Muñoz Morales ha fatto una scelta davvero insolita per l’estate 2023: niente mare, ha preferito l’entroterra dell’Umbria facendo visita alla Cascata delle Marmore.

Le vacanze non sono ancora terminate per la maggior parte delle star della tv italiana e, a differenza della maggior parte dei fan alle prese con il rientro in città, ancora oggi sono moltissime coloro che sui social documentano i momenti speciali delle loro ferie. Rocío Muñoz Morales non fa eccezione, anche se quest'anno ha optato per una location un tantino insolita. Per lei niente spiagge da sogno, mare cristallino e locali glamour, ha preferito la montagna e le cascate, scoprendo così alcune delle bellezze nascoste del nostro paese.

Rocío Muñoz Morales in Umbria per l'estate

C'è chi è volato a Ibiza come i Ferragnez, chi ha preferito la Sicilia come Elisabetta Gregoraci, chi il mare cristallino della Sardegna come Michelle Hunziker: a distinguersi dalla "massa" quest'anno è stata Rocío Muñoz Morales che, dopo aver fatto una dolcissima dedica social di compleanno al marito Raoul Bova, ha postato alcuni scatti della sua vacanza estiva.

Per lei niente località balneari, ha preferito l'entroterra dell'Umbria, facendo visita alla Cascata delle Marmore. Tra impermeabili di plastica, completi sportivi e farfalle colorate, l'attrice ha documentato la sua insolita scelta vacanziera con questa parole: "Sono immensamente, follemente, completamente, sempre di più innamorata di quest’Italia che non smette mai di sorprendermi… Di rubarmi ancora un pezzettino di cuore. Meravigliata di tanta meraviglia. Commossa da tutta questa magia".

La visita alla Cascata delle Marmore

La Cascata delle Marmore si trova nei pressi di Terni, è formata dal Velino e dal Nera, due affluenti del Tevere, e viene considerata la più alta cascata artificiale del mondo. Risale all'epoca romana, per la precisione al 271 a.C., quando vennero iniziati gli scavi del canale in cui far confluire tutte le acque della palude che copriva l’attuale piana reatina.

Il suo nome fa riferimento ai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce e simili a marmo bianco. La visita guidata del parco prevede non solo un tour tra i sentieri che danno sulla cascata ma anche una meravigliosa passeggiata tra sentieri immersi nel verde. Vengono proposto 6 diversi itinerari di varia difficoltà, tutti tra boschi, prati umidi e ricche comunità di muschi. In quanti prenderanno ispirazione dall'idea di Rocìo per le prossime vacanze?