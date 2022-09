Dove è stato girato Viola come il mare, i luoghi della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi La nuova serie tv “Viola Come Il Mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman va in onda in prima serata su Canale 5 dal 30 settembre 2022. Da Palermo e Terrasini in Sicilia agli studi televisivi di Roma, scopriamo tutte le location della serie.

A cura di Clara Salzano

I protagonisti di Viola come il mare, la nuova serie di Canale 5

Dal 30 settembre 2022, e per sei serate, va in onda in prima serata su Canale 5 “Viola Come Il Mare”, una nuova serie tv light crime con protagonisti Francesca Chillemi, nei panni di Viola Vitale, e Can Yaman, che interpreta l'ispettore capo Francesco Demir. Tratta dal romanzo "Conosci l’estate?" di Simona Tanzini, la serie racconta le avventure di Viola, giornalista di cronaca nera in Sicilia, che usa la sinestesia, cioè il potere di associare i colori alle emozioni altrui, per risolvere dei casi. Da Palermo e Terrasini in Sicilia agli studi televisivi di Roma, scopriamo tutte le location della serie.

Viola come il mare, la nuova serie di Canale 5

Il set di Viola come il Mare a Palermo

La protagonista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, si trasferisce da Parigi a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Nella città siciliana la protagonista si troverà a collaborare con l'ispettore capo Francesco Demir con cui condivide anche una terrazza con vista sulla Cattedrale Normanna della città.

Can Yaman nei panni dell’ispettore a Palermo su una terrazza con vista sulla Cattedrale Normanna

Palermo fa da sfondo ai casi di cronaca nera in cui i due protagonisti si trovano coinvolti, Viola come giornalista di nera, Francesco come poliziotto. In molte scene si riconosce la spiaggia di Mondello, tra il Monte Pellegrino e Capo Gallo, il porto di Palermo e alcuni dei monumenti più iconici della città come il Teatro Massimo e la Palazzina dei Quattro Pizzi che sorge nell'area della ex Tonnara Florio.

Francesca Chillemi è Viola Vitale nella serie. Sullo sfondo la Palazzina dei Quattro Pizzi

Le altre location in Sicilia

La serie Viola come il mare va in onda dal 30 settembre per dodici puntate in sei serate su Canale 5. In ogni puntata viene risolto un caso di cronaca nera. Per girare la nuova serie tv, la produzione ha scelto la Sicilia come location principale e le riprese si sono concentrate non solo a Palermo ma anche in provincia soprattutto a Termini Imerese e a Terrasini. Si riconoscono in alcune scene la Torre Alba, il villaggio dei pescatori e il lungomare Peppino Impastato di Terrasini dove si è girato il ritrovamento di un ragazzino vittima di incidente.

Una scena della serie tv Viola come il mare

Le scene girate negli studi Lux Vide a Formello, Roma

Viola come il mare è tratta dal libro, in parte autobiografico, di Simona Tanzini, giornalista che si trasferisce da Roma a Palermo. La serie tv light crime invece è passata a girare le scene da Palermo a Roma, negli studi televisivi Lux Vide a Formello. Molti set degli interni sono infatti stati ricostruiti negli studi.

Un set ricostruito di Viola come il mare

Il set della fiction Viola come il mare a Viterbo

Dalla Sicilia al Lazio, la fiction Viola come il mare ha realizzato anche alcune riprese a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove il palazzo comunale e le via adiacenti sono state scelte per girare alcune scene.