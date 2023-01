Dove è stato girato Sister Act: le location del film con Whoopi Goldberg Arriva in tv il 3 gennaio 2023 Sister Act con Whoopi Goldberg che a distanza di trent’anni è ancora un film cult e i luoghi delle sue riprese si possono sempre visitare.

A cura di Clara Salzano

Il film Sister Act

Il 3 gennaio alle 21.25 va in onda su Rai 3 il film cult Sister Act. Whoopi Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, la cantante di un casinò di Reno che è l'amante del boss Vince LaRocca. Quando Deloris assiste ad un omicidio per mano di Vince è costretta a fuggire dagli scagnozzi del boss che vogliono ucciderla. La polizia nasconde Deloris in un convento di suore di uno squallido sobborgo di San Francisco. A St Katherine's l'esuberante cantante fingerà di essere Suor Mary Clarence e, allergica alle regole, rivoluzionerà tutto facendosi accettare dalle compagne. Girata dal 23 settembre 1991 al 20 dicembre 1991 tra Reno in Nevada e Los Angeles e San Francisco in California, la commedia poliziesca americana Sister Act è stata rilasciata il 29 maggio 1992 riscuotendo un successo che continua a distanza di decenni, seguito da un sequel del 1993 e persino da un adattamento musicale.

Una scena del film Sister Act

I luoghi di Sister Act a Reno

Il film inizia con un flashback della giovane Deloris Van Cartier presso la St Anne's Academy, la scuola religiosa da lei frequentata nel 1968. Questa location delle riprese di Sister Act è la Cattedrale di San Tommaso d'Aquino a Reno, al 310 West Second Street, nel centro della città.

Cattedrale di San Tommaso d’Aquino a Reno

A soli 0,2 miglia dalla Cattedrale di San Tommaso d'Aquino si trova l'appartamento a Reno di Deloris, in 195 North Virginia Street. Quando la protagonista si reca al quartier generale del dipartimento di polizia di Reno in realtà la location era l'ufficio postale di Reno, un grazioso edificio Art Déco che si trova al 50 di South Virginia Street, sulla sponda meridionale del fiume Truckee.

L’ex ufficio postale di Reno

Dove si trova il convento di Sister Act

Sono passati tre decenni dall'uscita del film Sister Act ma ancora oggi è possibile visitare diversi luoghi della commedia nella vita reale. Deloris Van Cartier, interpretata da Whoopi Goldberg, si rifugia nel convento di St Katherine's che in realtà è la Chiesa Cattolica di St Paul, al 221 Valley Street, appena a sud di Dolores Heights, nel quartiere di Noe Valley di San Francisco.

La chiesa cattolica di St Paul

Stupirà notare che Noe Valley non è affatto un sobborgo malfamato ma un quartiere della classe medio-alta. Le riprese degli interni del convento sono invece state realizzate nella Hollywood United Methodist Church e nella St Paul's United Methodist Church.

Una scena di Sister Act nel convento

Le altre location del film

Il luogo delle riprese di questo film per La scena in cui Deloris Van Cartier si reca al Basgo's Disco, seguita da due suore del convento, il locale è al 3909 West Sunset Boulevard nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles. Le altre location delle riprese includono inoltre l'aeroporto di Santa Monica, l'Ambassador Hotel e il Candlestick Park a San Francisco.