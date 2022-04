Dove è stato girato La figlia oscura: le location del film tratto dal romanzo di Elena Ferrante Il nuovo film “La figlia Oscura” tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante è uscito in tutte le sale cinematografiche il 7 aprile. Dalle spiagge di Spetses al mare cristallino della Grecia, scopriamo le location del film.

La figlia Oscura, tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante, è al cinema dal 7 aprile 2022

È uscito al cinema dal 7 aprile 2022 il film "La figlia oscura", tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, al suo esordio alla regia, e premiato come Miglior sceneggiatura al Festival di Venezia. Il film racconta le vacanze al mare di Leda, interpretata dal premio Oscar Olivia Colman, che resta affascinata nell'osservare una giovane madre (Dakota Johnson) con la figlia sulla spiaggia e ricorda le prime fasi della sua maternità. Dalle spiagge di Spetses al mare cristallino della Grecia, scopriamo le location del film.

Dakota Johnson nel film La figlia oscura tratto dal romanzo di Elena Ferrante

Le location nel Golfo di Saronico

Il film La figlia oscura segue le vacanze al mare da sola di Leda (Olivia Colman) che è partita da sola per la Grecia. Le immagini del film mostrano un'isola nel Mar Egeo e sono numerose le scene che svelano alcune meraviglie del Golfo di Saronico, nella Grecia meridionale, situato tra il Peloponneso (Corinzia) e l'Attica.

Il Golfo di Saronico è presente in diverse scene del film La figlia oscura

Le riprese sull'isola di Spetses

Il film La figlia oscura è ambientato in un luogo di mare dove Leda, interpretata da Olivia Colman, trascorre le vacanze da sola. Il mare, le spiagge e le tipiche case bianche dell'architettura greca che si vedono nel film diretto da Maggie Gyllenhaal si trovano sull'Isola di Spetses, l'isola più meridionale dell'arcipelago delle isole Saroniche, che nonostante non sia molto conosciuta come isola greca racchiude grandi tesori paesaggistici e architettonici da scoprire.

Olivia Colman è Leda nel film La figlia Oscura

Le scene girate sulla spiaggia di Kaiki

La trama del film La figlia oscura parte proprio dai ricordi del passato di Leda che emergono mentre la protagonista osserva su una spiaggia una madre, interpretata da Dakota Johnson, con la sua figlioletta. Sono diverse le riprese girate sulle spiagge dell'isola di Spetses, alcune caratterizzate da ciottoli come la spiaggia di Kaiki e altre di fine sabbia. L'atmosfera vacanziera su quest'isola del Mar Egeo, nel film e nella realtà, è incantevole.