Dove è stato girato il Commissario Montalbano: la casa e tutte le location in Sicilia I film del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti sono ispirati ai romanzi di Andrea Camilleri e sono ambientati in Sicilia, soprattutto nella provincia Ragusa. Ibla, Scicli, Ispica, Santa Croce, Modica, Vittoria: questi luoghi sono ormai diventati mete imperdibili per chi si trova in vacanza in questo tratto dell’isola.

La serie dedicata al Commissario Montalbano è diventata tra le più amate dal pubblico televisivo. A vestire i panni del protagonista Salvo Montalbano c'è Luca Zingaretti: l'attore interpreta il commissario di polizia di Vigata (Sicilia) sin dalla prima stagione, quindi dal 1999. Tra gli episodi maggiormente apprezzati dai telespettatori ci sono: Gli arancini di Montalbano, L'odore della notte, Gatto e cardellino. La serie si ispira ai romanzi di Andrea Camilleri ed è ambientata prevalentemente nella provincia di Ragusa. Le riprese si sono svolte a Ibla, Scicli, Ispica, Santa Croce, Modica, Vittoria. Alcune località hanno invece nomi inventati, come Marinella, Montelusa e Vigata stessa, città di fantasia che comunque corrispondono a borghi e incantevoli luoghi della Sicilia. Andiamo sulle tracce del Commissario Montalbano.

La casa di Montalbano si trova a Punta Secca

La casa di Salvo Montalbano ha un valore molto importante nella fiction. Qui vengono presentate scene di vita quotidiana, come i prelibati manicaretti che prepara e che non riesce mai a gustare fino in fondo, perché puntualmente chiamato a risolvere qualche mistero. La splendida casa del Commissario ha una fantastica terrazza che affaccia proprio sul mare, acque in cui è solito immergersi per lunghe nuotate che gli consentono di ritrovare la serenità e di stare in pace con se stesso. La casa di Montalbano si trova a Punta Secca, frazione del comune di Santa Croce Camerina. La villa in realtà è un B&B dove si può soggiornare quando il Commissario non è in casa.

Punta Secca

Il Commissariato di Montalbano a Scicli

Quando non è in casa, il Commissario Montalbano si trova in Commissariato. Il Commissariato si trova a Scicli, che nella fiction ha il nome di Montelusa, situata sempre nei pressi di Ragusa. Il Commissariato non è altro che il municipio cittadino, con gli uffici del sindaco trasformati in quelli delle forze dell'ordine. Scicli è un luogo incantevole, borgo dichiarato Patrimonio dell'Umantà e culla del barocco, sede di splendidi palazzi. Tra questi ricordiamo: Palazzo Beneventano, Palazzo Spadaro e Palazzo Fava. Un luogo da visitare a Scicli è sicuramente la chiesa di S. Giovanni Evangelista, che all'interno custodisce il dipinto noto come Cristo in gonnella. È definito così perché il Cristo crocifisso ha una curiosa veste dalla vita in giù simile a una gonna.

Leggi anche Dove è stato girato Moon Knight: le location della nuova serie Marvel Studios

Scicli

Il paese immaginario di Vigata è Ibla

Ibla è la parte più antica di Ragusa e nella serie televisiva corrisponde a Vigata. Il borgo è stato distrutto da un terremoto e ricostruito rispettando l'assetto originario. Qui si svolgono alcune scene del Commissario Montalbano, tra la Piazza del Duomo e la Chiesa di San Giorgio. In particolare nel Circolo di Conversazione sono state girate scene de "L’odore della notte", la chiesa di Santa Maria delle Scale fa da sfondo ad uno scippo in "Gatto e cardellino", scorci del Giardino Ibleo si trovano ne "La luna di carta". Girando per il borgo di Ibla si scoprono antichi edifici riportati a nuova vita in maniera originale, come i settecenteschi Magazzini Donnafugata, che furono deposito di derrate alimentari, oggi trasformati nell’elegante ristorante MAD, che vanta all’interno l'antica parete della Chiesa di San Giuseppe e che confina con una grande vetrata con una bellissima boutique.

Ibla

Alcune scene della Vigata televisiva sono state girate a Modica, un'altra bellissima città barocca. famosissima per il cioccolato. Tra i luoghi presenti nella fiction si riconoscono la scalinata che conduce alla casa del medico legale, la Casa del giornalista, il Palazzo Polara, il Duomo di S.Giorgio dove avviene un inseguimento nella puntata "Gita a Tindari", la società di mutuo soccorso, la Chiesa di S. Pietro, il palazzo degli studi dove sono immaginati i locali della procura e la stanza del procuratore.

Castello di Donnafugata

La sede dei Sinagra è il Castello di Donnafugata

Il Castello di Donnafugata è dove Salvo Montalbano si reca quando deve conferire con il boss Balduccio Sinagra. Gli incontri si svolgono sul terrazzone frontale del castello o nelle sue sale interne. Il nome di questo Castello deriva da una leggenda. Si narra che Bianca di Navarra, vedova del re di Sicilia, fu imprigionata fra le mura di Donnafugata dal perfido Bernardo Cabrera. La regina riuscì a scappare, diventando così per tutti la "donna fuggita" (appunto "donnafugata"). Un'altra interpretazione fa risalire il nome al ritrovamento di una donna morta per soffocamento: in siciliano si dice "affucata". Questo Castello in realtà è stato scelto anche per altre ambientazioni di film e fiction. Ne rimase colpitoLuchino Visconti che lo utilizzò come set per gli esterni del palazzo nel suo "Il Gattopardo".

Sampieri

Sampieri, la Mannara nella fiction è la Tonnara

Sampieri è una frazione balneare del comune di Scicli. Nella fiction ritroviamo la scogliera del Pisciotto, dove si trova la Mannara, luogo piuttosto malfamato che nella serie viene indicato come Tonnara. In realtà si tratta di una fornace che produceva laterizi esportati in tutto il Mediterraneo. Per chi è di passaggio a Sampieri, sicuramente il centro merita una visita: è molto particolare, caratterizzato da case in pietra. Le spiagge di sabbia dorata presentano sia spazi liberi che lidi attrezzati.