Dove è stato girato Filumena Marturano: i luoghi del film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera Va in onda questa sera, in prima serata su Rai 1, il film “Filumena Marturano” di Francesco Amato, tratto dal capolavoro di Eduardo De Filippo. Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera vestono i panni di don Domenico Soriano e Filumena Marturano.

A cura di Giusy Dente

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono don Domenico e Filumena Marturano

Rai 1 trasmette questa sera in prima serata il film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera tratto dalla celebre commedia di Eduardo De Filippo. I due personaggi principali, quello di Filumena Marturano e di Domenico Soriano, sono stati interpretati prima di loro da tanti attori nella storia del teatro e della tv. Indimenticabili le interpretazioni di Sophia Loren (con Marcello Matroianni in Matrimonio all'italiana), Titina De Filippo nell'originale, Pupella Maggio. La storia è ambientata a Napoli ed è stata girata nel centro storico. In questa versione (regia di Francesco Amato) la casa della protagonista si trova in piazza del Gesù (proprio in omaggio a Matrimonio all'Italiana di De Sica), mentre la scena del matrimonio è ambientata nella chiesa dei santi Severino e Sossio.

Piazza del Gesù, una scelta in omaggio a De Sica

Nel film di Francesco Amato, la casa di Filumena Marurano è stata allestita in piazza del Gesù, in omaggio al capolavoro di Vittorio De Sica. È infatti un luogo simbolo del suo capolavoro. La piazza prende il nome dall'omonima Chiesa e si trova lungo il Decumano inferiore: è la piazza che Sophia Loren attraversa correndo, seguita dalla sarta, per raggiungere il suo Domenico e sposarlo. La scenografia dell'abitazione in piazza del Gesù è firmata da Luigi Bisceglie: lampadari di cristallo, mobili in legno, soffitti altissimi proprio come era tradizione nei palazzi del centro storico di Napoli negli anni Cinquanta.

il murale di via Liborio (foto via Instagram)

A Vico San Liborio un murale per la vera Filumena Marturano

Vico San Liborio è la casa dove abitava Filumena Marturano, tra piazzetta Montesanto e via Toledo. Pare che la protagonista del film, infatti, sia realmente esistita e che la sua storia sia vera. "Qui nacque e visse Filumena Marturano, resa celebre in tutto il mondo da Eduardo De Filippo" si legge sul murale realizzato per lei. La foto ritrae Sophia Loren, iconica interprete femminile del film Matrimonio all'italiana di Vincenzo De Sica.

Sul murale si leggono anche alcune delle parole più famose pronunciate dal personaggio: "Sai quanno se chiagne? Quanno se cunosce ‘o bbene e nun se po' avé! Ma Filumena Marturano bene nun ne cunosce e quanno se cunosce sulo ‘o mmale nun se chiagne". La targa è apposta sulla porta di ferro che decenni fa era un'abitazione, mentre oggi è un deposito.

La chiesa del matrimonio tra Filumena e Domenico Soriano in via Bartolomeo Capasso

Via Santa Maria della Neve si trova nei pressi della Riviera di Chiaia. È qui che è ambientato il finale di De Sica: il matrimonio con don Domenico si svolge proprio nella vecchia chiesa del vicolo. Nel film con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, invece, le nozze si svolgono presso la chiesa dei Santi Severino e Sossio, situata in via Bartolommeo Capasso, presso il decumano inferiore.