Filumena Marturano in Tv con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, chiuse le riprese a Napoli Si sono chiuse le riprese a Napoli del film per la Tv ispirato al testo di Eduardo De Filippo. Protagonisti i due attori di Imma Tataranni, tornati insieme sul set per una nuova avventura.

A cura di Andrea Parrella

Filumena Marturano torna a rivivere in televisione. Il capolavoro di Eduardo De Filippo sarà al centro di un film diretto da Francesco Amato e prodotto da Rai Fiction e Picomedia, che avrà come protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, coppia molto amata del panorama fiction italiano per il successo di Imma Tataranni, che li vede appunto insieme sulla scena.

Le parole di Massimiliano Gallo

Il film presenta al pubblico una riscrittura della storia creata da De Filippo nel 1946, da lui interpretata a teatro e poi al cinema insieme alla sorella Titina. A consegnare al successo definitivo nazionale questo capolavoro furono anche Sofia Loren e Marcello Mastroianni, protagonisti di Matrimonio all’Italiana, film del 1964 diretto da Vittorio De Sica basato sullo stesso soggetto, il racconto di un’ex prostituta innamorata di un suo cliente, che rifiuta di dirgli quale dei suoi tre figli sia figlio anche suo, così che lui possa accettarli ed amarli tutti allo stesso modo. Nei giorni scorsi si sono concluse le riprese a Napoli, a darne notizia è stato proprio Massimiliano Gallo, con un post sui social in cui ha raccontato questa esperienza.

Ieri è finita questa fantastica avventura!

Una avventura fatta di enorme sacrificio, dedizione, passione e rispetto per questo straordinario testo che abbiamo affrontato.

I precedenti sono illustri, talmente grandi da far tremare i polsi.

Noi ce l’abbiamo messa tutta.

In gergo calcistico diremmo che siamo usciti con la maglia completamente bagnata dal sudore.

Non abbiamo risparmiato nulla, abbiamo dato tutto.

Massimiliano Gallo e il rapporto con l'opera di Eduardo

Un ringraziamento finale a Eduardo De Filippo "per le storie di straordinaria umanità". Passaggio affatto irrilevante in considerazione delle origini di Gallo e il confronto con l'opera di Eduardo, autore di valore internazionale ma soprattutto architrave della cultura e l'arte partenopea. Argomento del quale Gallo parlò tempo fa in un'intervista a Fanpage.it, tentando di smontare l'intoccabilità dell'opera di Eduardo.