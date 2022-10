Dove è stato girato Boris 4: le location a Roma e i set di Cinecittà La quarta stagione di Boris arriva su Dinsey Plus dal 26 ottobre 2022 per raccontare il dietro le quinte esilarante di una troupe televisiva italiana.

La locandina della quarta stagione di Boris

Dal 26 ottobre arriva du Disney Plus la quarta stagione di Boris, che torna a raccontare in modo sarcastico il dietro le quinte di una troupe della tv e cinema italiani. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la nuova serie di Boris, dopo tre stagioni, un film e lunga attesa, torna in esclusiva su Disney Plus. Sono partite il 5 ottobre 2022 a Roma le riprese della quarta stagione che racconta il ritorno della storica troupe della serie italiana low budget "Gli occhi del cuore" su un set. Il gruppo, con protagonisti Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi, Carolina Crescentini e Caterina Guzzanti, dovrà però fare i conti con un mondo della tv e del cinema cambiati a causa dei social e dello streaming. Girato interamente a Roma, vediamo quali sono le location della serie.

Una delle scene tratte dal primo episodio di Boris 4

Le riprese negli studi di Cinecittà

Boris è il pesce rosso che segue il dietro le quinte del mondo televisivo e cinematografico italiano. I protagonisti della quarta stagione, con alcune new entry come Corrado Guzzanti, dopo dieci anni dalla fine delle riprese della serie televisiva "Gli occhi del cuore" si ritrovano per lavorare su una nuova piattaforma globale.

La troupe di Boris 4

Questa volta René deve girare "Vita di Gesù", da un’idea di Stanis La Rochelle, produttore e protagonista dello sceneggiato. Il progetto dovrà però fare i conti non solo con le difficoltà sul set ma anche con l'approvazione dell’Algoritmo che governa la piattaforma.

Una scena di Vita di Gesù nella quarta stagione di Boris

Trattandosi di una serie sulla vita di una troupe televisiva, la maggior parte delle scene della quarta stagione di Boris sono girate in set, alcuni anche iconici. In varie riprese si riconoscono infatti luoghi all'interno degli studi di Cinecittà a Roma dove probabilmente è stata girata la maggior parte degli episodi.

Boris 4 in un set di Cinecittà

Le altre location a Roma

Non sono stati condivisi molti dettagli sulle location della quarta stagione di Boris ma si vede in alcune riprese che la serie è uscita dai confini di Cinecittà e si è immersa nel territorio romano. Si notano alcune scene girate tra le ville dell'Appia Antica immersa nel verde.

Le scene di Boris 4 girate a Roma

È possibile inoltre che siano riprese altre zone della città all'interno della nuova stagione di Boris, in onda dal 26 ottobre in esclusiva su Dinsey Plus, che è stata interamente girata a Roma.

