Dove è stato girato Black out – Vite sospese: le location della serie con Alessandro Preziosi La nuova serie Black out – vite sospese con Alessandro Preziosi arriva dal 23 gennaio 2023 su Rai 1 ed è ambientata in Trentino, Roma e Napoli.

A cura di Clara Salzano

Black out – vite sospese

Inizia stasera 23 gennaio 2023 su Rai 1 la nuova serie Black out – vite sospese con Alessandro Preziosi. Diretta da Riccardo Donna, la nuova fiction mistery Rai segue la storia di un piccolo paesino tra le montagne isolato in seguito ad una slavina dove un gruppo di turisti resta bloccato in albergo, tagliati fuori dal mondo. Sebbene le scene ricordino fatti e luoghi realmente accaduti, come la valanga di Rigopiano, la serie Black out – vite sospese non è ispirata a una storia vera. La serie è ambientata in un albergo di lusso, che si trova in Trentino, mentre il paesino di Valdena, luogo in cui si svolgono tutte le vicende, è in realtà il paese di Caoria, nella valle del Vanoi. Le riprese della fiction sono durate dodici settimane, tra febbraio e maggio 2022, in Trentino, Passo Rolle e altre quattro settimane di lavoro tra Napoli e a Roma.

Una scena tratta da Black out – vite sospese in Trentino

I luoghi di Black out – vite sospese nella valle del Vanoi

Le riprese di Black Out – Vite sospese, la nuova serie di Rai 1 in otto episodi, si sono concentrate in Trentino e di preciso nella valle di Vanoi, nel cuore delle Dolomiti. Le vicende della fiction con Alessandro Preziosi sono ambientate nel paesino di fantasia Valdena, che è in realtà il comune di Caoria, nella Valle del Vanoi.

Le riprese di Black out in Valle del Vanoi

Dove si trova il vero albergo della serie tv con Alessandro Preziosi

Il resort di lusso dove sono bloccati i vari personaggi della serie è in realtà Villa Welsperg, residenza privata dei conti omonimi della metà dell’Ottocento e oggi sede amministrativa del

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Villa Welsperg nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Le altre location in Trentino di Black out – vite sospese

Black Out – Vite sospese mostra alcuni dei luoghi più affascinanti del Trentino, non solo nella Valle del Vanoi ma anche in Valle del Primiero e Val Venegia. Nella serie, ambientata durante le vacanze di Natale, una valanga isola la valle e in queste zone non sono vicende così sconosciute. I luoghi vari del Trentino, con le viste mozzafiato sulle cime delle Dolomiti, i paesi caratteristici e la natura mozzafiato, sono stati perfetti come location della serie.

Pale di San Martino in Val Venegia

Le riprese a Napoli e Roma di Black out – vite sospese

Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco nel mistery – drama Black Out – Vite sospese, un broker di origini napoletane rimasto da poco vedovo e con due figli adolescenti. La serie mostra dunque anche alcune riprese di Napoli, città di origine del protagonista Giovanni. Inoltre le riprese sono continuate anche a Roma.