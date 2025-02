video suggerito

Dove è stato girato Benvenuti al Sud, tutti i luoghi del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani Martedì 11 febbraio 2025 va in onda su Canale 5 "Benvenuti al Sud" il film del 2008 che vede come protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani: da Castellabate, in provincia di Salerno, a Milano, scopriamo tutti i luoghi del film.

A cura di Arianna Colzi

Una scena di Benvenuti al Sud

Martedì 11 febbraio 2025 va in onda su Canale 5 Benvenuti al Sud, il film diretto da Luca Miniero e che vede come protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il film, uscito nelle sale nel 2010, è stato un successo di incassi: con 29 milioni di euro è il 15esimo film di tutti i tempi con maggiori incassi in Italia. Benvenuti al Sud è un remake del film francese Giù al Nord diretto da Dany Boon. La storia vede come protagonisti Alberto e Silvia che vivono ad Usmate Velate in Brianza dove Alberto ricopre il ruolo di direttore di un ufficio postale in provincia di Milano. Dopo aver per anni sperato in un trasferimento, Alberto lo ottiene ma non nel luogo sperato: dovrà infatti trasferirsi a Castellabbate, in provincia di Salerno, facendo inizialmente la spola tra il tanto amato Nord e il temuto Sud, di cui però Alberto si innamorerà presto, anche grazie al collega e amico Mattia.

Le location di Benvenuti al Sud a Castellabate

Le riprese di Benvenuti al Sud sono durate poco più di due mesi e si sono tenute da settembre a novembre 2009. Il film è ambientato principalmente a Castellabate, comune in provincia di Salerno, nella zona del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in Campania, soprattutto nel borgo medievale, dove si trova l'ufficio postale. Nel borgo medievale le riprese si sono svolte tra Belvedere di San Costabile, Porta di Mare, Palazzo Perrotti e via Guglielmo I il Normanno). Sono state coinvolte nelle riprese anche Santa Maria e San Marco, due frazioni affacciate sul mare.

La vista sul borgo di Castellabate

In una delle scene del film, quella in cui il personaggio di Claudio Bisio è accolto dai nuovi colleghi, è possibile riconoscere la zona Porto delle Gatte, antico approdo del 12esimo secolo ad archi.

Il Porto delle Gatte | Foto FB

Dove si trova l'ufficio postale di Benvenuti al Sud

L'ufficio postale di Benvenuti al Sud, fulcro del film e delle giornate di Alberto, si trova in Piazza X ottobre 1123, la piazzetta che è entrata nell'immaginario collettivo proprio grazie al film. Anche la piazza si trova nel borgo medievale e la struttura che ospita l'ufficio postale è in realtà un bar.

Le riprese in Piazza X ottobre 1123 | Foto Film Commission Regione Campania.

Le riprese del film a Milano e a Roma

Oltre a Castellabate le riprese si sono svolte a Milano e Roma: qui sono state girate le scene di interni in studio. La scena del finto rapimento, invece è stata girata nella base militare di Persano, in provincia di Salerno. La stazione che si vede nel film non è la stazione di Castellabate, da cui non passa la ferrovia, ma quella di Capranica-Sutri da cui passano i treni lungo la ferrovia Roma-Capranica-Viterbo.

Una foto di Benvenuti al Sud