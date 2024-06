video suggerito

Dove è stata girata House of the Dragon 2: le location tra Gran Bretagna, Spagna e Portogallo House of the Dragon 2 ha fatto il suo debutto su Sky. Questa seconda stagione è stata girata in Europa tra Spagna, Portogallo e Gran Bretagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Dopo il debutto su HBO, l'emittente americana che ha prodotto House of the Dragon, la seconda stagione della famosa serie tv è arrivata anche in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. I nuovi episodi sono basati romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, autore anche della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, che ha dato origine alla popolarissima serie Game of Throne. Infatti, House of the Dragon ne è il prequel: le vicende sono ambientate 190 anni prima di ciò che è raccontato ne Il Trono di Spade. Come location principale di House of the Dragon 2, dedicata principalmente al conflitto nato all'interno di Casa Targaryen, è stata confermata la Gran Bretagna, ma le riprese si sono svolte anche in Spagna e Portogallo. Le riprese sono durate cinque mesi.

Le location di House of Dragon 2 in Gran Bretagna

A differenza della prima stagione, per la seconda il Marocco non ha ospitato le riprese: molte scene erano state girate nella preziosa città fortificata di Ait-Ben-Haddou. In compenso, si è aggiunta come location il Galles: il parco nazionale di Snowdonia è stato essenziale, coi suoi panorami naturali suggestivi e pieni di fascino. In particolare, la regia si è concentrata sulle contee di Gwynedd (come Trefor Quarry e la Ogwen Valley) e di Anglesey (come Beaumaris e Llanddwyn Beach), nonché sul Penmachno Roman Bridge nella contea di Conwy.

"È stato fantastico girare in Galles con i suoi scenari e paesaggi meravigliosi, che danno vita al nostro Westeros – ha dertto alla BBC il produttore esecutivo dello show Kevin de la Noy – Non ho avuto alcuna esitazione nel portare lì la Casa del Drago e abbiamo anche avuto la fortuna di godere di un clima splendido".

Rimanendo in Gran Bretagna, altri set sono stati allestiti nel Peak District, lungo la catena montuosa dei Pennini, nella regione del Derbyshire. Molte scene sono state girate in Cornovaglia, come la prima stagione, in particolare presso l’isola di St. Michael’s Mount. Qui si trovano il castello che fa da sfondo alle vicende della Casata Velaryon, le splendide spiagge di Holywell Beach e Kynance Cove.

Le location della seconda stagione tra Spagna e Portogallo

Anche Spagna e Portogallo hanno dato ottimi spunti. In Spagna, cast e troupe hanno lavorato nelle città di Caceres, Trujillo e Lloret de Mar. Nei giardini botanici di Santa Clotilde stati ambientati i giardini reali della Fortezza Rossa. Infine, in Portogallo è stato scelto il castello medievale di Monsanto. Per le riprese in interno, si è girato presso i Warner Bros Leavesden Studios di Londra.