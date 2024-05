video suggerito

Domenica ad alta quota per Michelle Hunziker: dove si trova la location di montagna Michelle Hunziker ha scelto la montagna per questa domenica di primavera: la conduttrice di "Io canto family" è partita per un'escursione ad alta quota non lontano da Milano.

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker | Foto My Switzerland

Michelle Hunziker non dimentica mai le sue origini. La conduttrice ha infatti la doppia cittadinanza, essendo nata e cresciuta in Svizzera. Dopo aver debuttato con un nuovo taglio di capelli a Io Canto Family, Hunziker si concede una domenica sulle montagne svizzere tra escursioni e relax. La scorsa domenica, invece, l'imprenditrice beauty l'aveva trascorsa con le sue figlie Aurora, Celeste e Sole per la cresima di quest'ultima: un'occasione perfetta per stare insieme a tutti i suoi cari sfoggiando un meraviglioso completo rosa cipria che ha convinto i suoi follower. Per questa giornata in montagna, invece, ha detto addio al dress code e ai look eleganti sfoggiando una mise sportiva.

Per Michelle Hunziker escursione in montagna a pochi km da Milano

A sud del lago di Lugano svetta il Monte Generoso, montagna di 1700 metri al confine tra Italia e Svizzera. Si tratta di uno dei luoghi panoramici più belli del Canton Ticino. Si tratta di una delle località sciistiche più amate dagli appassionati e non solo, perché appunto la montagna è molto frequentata anche in primavera e in estate dagli escursionisti. Da 125 anni una piccola cabinovia porta tutti coloro che vogliono godere del panorama sulla cima del Monte Generoso, permettendo di godere dei panorami mozzafiato in questa zona protetta.

Monte Generoso visto dall'alto | Foto World of Denny

Lungo il tragitto non si trova solo la cremagliera ma anche mezzi di trasporto storici, come il treno a vapore più vecchio della Svizzera, risalente all'ultimo decennio del 1800. Una volta giunti sulla vetta, ci si imbatte nel Fiore di pietra, un edificio avveniristico inaugurato nel 2017 e progettato dall'architetto Mario Botta: al suo interno si trova un self service, una sala convegni e un ristorante. Ma soprattutto, in ogni periodo dell'anno, da questo edificio incredibile si può godere di un panorama incredibile grazie alle finestre a vetri che ricoprono tutte le pareti: da qui si vede il lago di Lugano, il Cervino e il massiccio del Bernina.

Il Fiore di pietra durante la stagione invernale

Cosa fare sul Monte Generoso

Tra le tante attività che si possono fare sul monte c'è sicuramente una bella escursione ad alta quota tra i 51 km di sentieri che si estendono. Molto suggestivo è il Percorso delle Nevère che permette di camminare a fianco delle nevère, costruzioni di pietra antichissime e ristrutturate. Per i più coraggiosi c'è anche la possibilità di fare parapendio sorvolando città e laghi. Un'esperienza davvero unica per una domenica ad alta quota. Oltre a queste avventure, c'è spazio anche per chi si vuole rilassare con le attività da fare lungo lago oppure godendosi la natura nel campeggio.