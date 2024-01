Debutta la nave più grande al mondo: com’è e quanto costa un viaggio a bordo della Icons of the Seas La Icon of The Seas è pronta a salpare dal porto di Miami: quanto costa e quali sono gli itinerari della nave da crociera più grande al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La nave da crociera più grande al mondo, la Icon of The Seas, è arrivata nel porto di Miami, dove salperà il 27 gennaio. Per celebrare questo gigante del mare che si prepara a cambiare i paradigmi del turismo marittimo, residenti e curiosi hanno riempito le banchine di PortMiami. Anche i dirigenti della Royal Caribbean hanno celebrato questo momento storico. Scopriamo cosa offre questa grande nave da crociera, quanto costa e quali sono le tratte previste.

Gli itinerari della nave più grande al mondo

La Icon of The Seas partirà dal porto di Miami e navigherà per sette notti verso i Caraibi ospitando quasi 10mila persone (tra passeggeri ed equipaggio). La nave è lunga 365 metri e ha un peso che è pari a 5 volte quello del Titanic. Le tratte che la compagnia offre sono due: una in direzione Caraibi orientali e una verso i Caraibi occidentali. È prevista una tappa intermedia a CocoCay, l'isola privata delle Bahamas di proprietà della Royal Caribbean. La nave più grande al mondo offre ogni tipo di intrattenimento ristoranti, bar, teatri, sette piscine, aree per bambini, attrezzi per il fitness e il wellness.

La nave possiede oltre 2800 cabine e i passeggeri possono godere anche degli scivoli mozzafiato, delle vasche idromassaggio. A bordo ci sono più di 40 ristoranti e un'offerta di intrattenimento incredibile. Icon of The Sea salperà per i Caraibi più volte durante tutto l'anno da Miami, con itinerari che prevedono "destinazioni idilliache".

Recentemente è stato presentato un affascinante video che rivela i momenti chiave della costruzione di Icon. Il filmato mostra il primo taglio dell'acciaio a Turku, in Finlandia, nel giugno 2021, la nave completata che viene sottoposta a prove in mare nel giugno 2023 e poi la consegna dell'enorme nave nel novembre dello stesso anno. Tra questi momenti, il filmato mostra diverse imprese che lasciano a bocca aperta, tra cui l'installazione di un serbatoio di gas naturale liquido, la posa della chiglia nell'aprile 2022 e il sollevamento sulla nave della "Perla" in acciaio, che pesa più di un Boeing 747.

Quanto costa un viaggio sulla Icon of the Seas

Sul sito della Royal Caribbean si possono prenotare posti per i viaggi che la nave farà nel corso del 2024 e del 2025. Per una settimana di crociera, il costo a persona dal 30 marzo al 6 aprile 2024 (la prima settimana disponibile per l'anno in corso) è di 1959 euro a persona, per la cabina interna. Per la Royal suite il prezzo a settimana può arrivare a 52.795 euro per la Owner Suite, la più lussuosa delle stanze.