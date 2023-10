La nave più grande del mondo (5 volte il Titanic) è pronta a salpare: quanto costa la crociera A gennaio Icon of the Seas partirà per il suo primo viaggio ufficiale: a bordo quasi 10 mila persone. La nave ha 40 ristoranti, spa, 7 piscine, 6 acquascivoli.

A cura di Giusy Dente

Sta per cominciare l'avventura della nave da crociera più grande del mondo. Il suo nome è Icon Of The Seas ed è la più grande nave da crociera mai costruita, una vera e propria città galleggianti. È pronta a intraprendere il suo viaggio inaugurale: salperà a gennaio e avrà a bordo quasi 10 mila persone. A disposizione dei passeggeri ogni tipo di attrazione per un'esperienza di lusso a 360 gradi. Certo, non sono mancate le polemiche attorno a questo progetto. Gli ambientalisti sono preoccupati per l'impatto che il colosso avrà il colosso sui mari.

Come è fatta la nave da crociera più grande del mondo

Icon Of The Seas è stata costruita nei cantieri navali di Turku in Finlandia e ha appena gettato l'ancora al largo della città costiera di Fowey, nella Cornovaglia. Il progetto risale al 2016 e i lavori hanno subito diversi rallentamenti a causa della pandemia.

La nave ha un peso di 250.800 tonnellate: cinque volte quello del Titanic. È lunga 365 metri, pari a tre campi di calcio in fila. La sua costruzione è costata a Royal Caribbean oltre 2 miliardi di dollari. La nave il 27 gennaio 2024 partirà per il suo primo viaggio ufficiale da Miami, in Florida: navigherà per sette notti intorno ai Caraibi con a bordo 9950 persone (tutte paganti).

Due le tratte disponibili: una verso i Caraibi orientali e una verso i Caraibi occidentali, ma in entrambi i casi è inclusa una tappa nella rinomata CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean. Non ci sono più posti disponibili per il viaggio inaugurale, ma sul sito si può prenotare per il 2024 e il 2025. Ipotizzando un viaggio di una settimana per due persone a febbraio 2024, il prezzo (volo escluso) varia a seconda della sistemazione: dai 2448 euro della cabina vista mare ai 6518 della suite, che ha servizi esclusivi.

Icon of the Seas metterà a disposizione dei viaggiatori 40 ristoranti, bar, teatri, 7 piscine (tra cui la Royal Bay, la più grande piscina mai vista su una nave da crociera), aree giochi per bambini, 6 acquascivoli da record, giostre, palestre, spa: un'impresa notevole che ha richiesto il lavoro di tanti esperti e professionisti.

Uno dei momenti più importanti è stato quando è stato poggiata sulla nave l'Aquadome: è una cupola di 365 tonnellate con ben 700 pannelli di vetro e posti a sedere per 1300 persone. Questa particolare manovra è durata 24 ore. Icon Of The Seas è solo la prima nave di un progetto più ampio della Royal Caribbean, che punta a realizzare una seconda nave da crociera super lussuosa entro il 2025.