Dall’Alaska alla Siberia passando per la Scandinavia, ecco i fenomeni incredibili causati dal ghiaccio

Il ghiaccio può essere una vera e propria sostanza creativa e, in questo senso, creare delle opere naturali davvero affascinanti e suggestive. Quando le temperature scendono sotto lo 0 e l’acqua cambia stato, la natura inizia a sperimentare forme inattese, strutture fragili ma al tempo stesso potentissime, capaci di raccontare storie di clima, tempo e materia. Nascono così fenomeni che sembrano usciti da un laboratorio di fisica o da un racconto fantastico, ma che sono assolutamente reali e osservabili, come delle vere opere d'arte. Dai fiori di ghiaccio che sbocciano sulle superfici più sottili alle colonne che crescono verso l’alto come sculture spontanee, fino ai cerchi perfetti che ruotano nei fiumi, questi eventi mostrano come il ghiaccio possa diventare linguaggio visivo della scienza.

I frost flowers, o fiori di ghiaccio, sono sottilissime strutture cristalline che si formano quando aria molto fredda entra in contatto con superfici relativamente più calde e umide, come il ghiaccio marino appena formato o gli steli di alcune piante. Il vapore acqueo si condensa e congela immediatamente, creando filamenti delicatissimi che si intrecciano come petali. Non sono veri fiori, ma il loro aspetto lo suggerisce fortemente. Questo fenomeno è particolarmente comune nelle regioni polari, soprattutto nell’Artico, ma anche in Alaska e Groenlandia, dove si forma sul ghiaccio che ricopre il mare. I frost flowers sono estremamente fragili e durano poco, ma hanno anche un ruolo scientifico importante perché concentrano sali e sostanze chimiche che possono influenzare l’atmosfera locale.

Le bolle di ghiaccio

Le bolle di ghiaccio sono sacche di gas, tendenzialmente metano, intrappolate sotto la superficie di laghi ghiacciati, spesso disposte in strati sovrapposti che creano un effetto visivo spettacolare, un vero quadro naturale. Si formano quando materiale organico sul fondo del lago si decompone producendo metano, che risale verso l’alto ma rimane intrappolato man mano che l’acqua congela. Ogni ondata di freddo aggiunge un nuovo strato di ghiaccio, bloccando altre bolle lungo il percorso. Questo fenomeno è famoso soprattutto nei laghi del Canada, come il Lake Abraham in Alberta, ma si può osservare anche in Alaska e in Siberia. Oltre alla loro bellezza, queste bolle sono oggetto di studio perché legate ai processi di rilascio dei gas serra.

Ice spikes, colonne di ghiaccio verticali

Gli ice spikes sono sottili colonne di ghiaccio che crescono verticalmente dalla superficie di acqua che congela, spesso in modo improvviso e apparentemente inspiegabile. Si formano quando l’acqua inizia a gelare dall’esterno verso l’interno, creando una crosta che lascia solo piccoli fori. L’acqua sottostante, espandendosi mentre congela, viene spinta verso l’alto attraverso questi fori e, a contatto con l’aria fredda, si solidifica creando una punta. Il processo può continuare fino a formare vere e proprie torri di ghiaccio. Gli ice spikes si osservano più facilmente in ambienti molto freddi e con acqua relativamente pura, anche in contesti domestici, come vasche o recipienti lasciati all’aperto, ma sono comuni anche in regioni montane e continentali durante inverni rigidi. Si formano principalmente in Canada, Siberia e Scandinavia.

Hair ice o capelli di ghiaccio

L’hair ice, o ghiaccio capillare, è uno dei fenomeni più affascinanti e rari. Si presenta come sottilissimi fili di ghiaccio, simili a capelli bianchi o zucchero filato, che crescono su legno in decomposizione. La sua formazione richiede condizioni molto specifiche: temperature leggermente sotto lo zero, alta umidità e la presenza di particolari funghi che influenzano la cristallizzazione dell’acqua. L’acqua viene espulsa dal legno e congela immediatamente in filamenti finissimi, mantenendo una struttura sorprendentemente stabile. Questo fenomeno si osserva soprattutto nelle foreste umide dell’Europa centrale, in particolare di Austria, Svizzera e Germania e settentrionale, ma anche in alcune aree del Nord America.

Blue ice, il ghiaccio blu

Il blue ice, o ghiaccio blu, è ghiaccio antico che appare di un intenso colore azzurro a causa della sua densità e della quasi totale assenza di bolle d’aria e di ossigeno. Nel corso di migliaia di anni, la pressione esercitata da nuovi strati di neve comprime il ghiaccio, eliminando l’ossigeno intrappolato. Quando la luce penetra, le lunghezze d’onda rosse vengono assorbite e rimangono visibili solo quelle blu. Questo tipo di ghiaccio si trova principalmente nei ghiacciai dell’Antartide, della Groenlandia e nelle regioni glaciali. Il blue ice è una sorta di archivio naturale, perché conserva informazioni preziose sulla composizione atmosferica del passato.

I grandi cerchi di ghiaccio dei laghi

Infine, gli ice circles sono grandi dischi di ghiaccio che ruotano lentamente su se stessi all’interno di fiumi, torrenti o laghi. Si formano quando piccoli frammenti di ghiaccio si aggregano in una zona di corrente circolare, spesso creata da un’ansa o da un ostacolo sul fondo. Il movimento continuo leviga i bordi, dando origine a forme sorprendentemente perfette. Possono variare da pochi metri a decine di metri di diametro. Questo fenomeno è stato osservato in diversi paesi, dagli Stati Uniti alla Scandinavia, e affascina per la sua regolarità quasi artificiale. Gli ice circles mostrano come anche il flusso dell’acqua, combinato con il gelo, possa produrre geometrie precise e ipnotiche.