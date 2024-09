video suggerito

Dalla sauna al bagno di ghiaccio in una botte di whisky: l'esperienza nel centro di Londra Siete alla ricerca di un'esperienza rilassante e originale? Vi basta volare a Londra: ecco la sauna che offre anche un bagno di ghiaccio in una botte di whisky.

A cura di Valeria Paglionico

Community Sauna Baths

Siete alla ricerca di un'esperienza rilassante ma allo stesso tempo unica nel suo genere? Vi basterà prenotare un volo per Londra. Nella capitale inglese potrete darvi alle attività più svariate, dalla visita ai monumenti iconici alla movida scatenata, fino ad arrivare a una pausa all'insegna della quiete. Nella zona est della città esiste infatti una struttura che dà la possibilità di fare una sauna in pieno stile nordico ma con qualche tocco di originalità. La location si chiama Community Sauna Baths e permette ai visitatori di immergersi in vecchie botti di whisky riempite di ghiaccio: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esperienza e i suoi prezzi.

Il bagno di ghiaccio nelle botti di whisky

La Community Sauna Baths è una catena di saune molto famosa in Inghilterra, la cui sede principale si trova nel cortile dello storico edificio Eastway Public Baths a Hackney Wick, nella zona est di Londra. Costruita in un sito abbandonato risalente agli anni '30, la struttura è dotata di 6 saune "singole" e di una sauna per 5 persone riservata a prenotazioni di gruppo. La cosa particolare è che, dopo veri e propri "bagni di sudore" causati dalle alte temperature, i clienti possono rinfrescarsi in due diverse e originali vasche da bagno riempite di ghiaccio dove si raggiungono i 5-8 gradi. La prima è metallica e dallo stile retrò, la seconda è una vera e propria botte di whisky in legno che rende l'esperienza ancora più suggestiva.

Community Sauna Baths

Quanto costa la sauna in stile nordico nel centro di Londra

Agli ospiti viene chiesto di portare due diversi asciugamani, uno per sedersi, l'altro per asciugarsi, e gli si consiglia di lasciare il cellulare negli spogliatoi, così da non esporre il dispositivo alle alte temperature della sauna. Il topless è consentito a entrambi i sessi ma per andare al bar o in bagno è necessario indossare un accappatoio. Fare foto ai presenti è assolutamente vietato (a meno che non si chieda il consenso), mentre si possono scattare selfie all'esterno della sauna. Quanto costa trascorrere qualche ora in questo paradiso? L'ingresso in bassa stagione viene proposto al prezzo di 8,50 sterline (poco più di 10 euro), mentre in alta stagione si arriva a 15 sterline (17 euro).

