Cosa non mettere in valigia: oggetti innocui che possono creare problemi in alcuni Paesi Ci sono comuni oggetti di uso quotidiano che è meglio non mettere in valigia quando si va in alcuni Paesi, per evitare multe e problemi con le autorità locali.

A cura di Giusy Dente

Fate attenzione a questi oggetti di uso quotidiano, quando viaggiate! Nel preparare la valigia è bene sapere che esiste una sorta di black list che comprende oggetti assolutamente comuni, considerati però pericolosi in alcuni Paesi e dunque da non portare con sé. Farlo significherebbe infrangere la legge dunque meglio tenerli fuori dal bagaglio.

Cosa non mettere in valigia

Paese che vai usanza che trovi. L'esperta di viaggi Jessica Bollinger ha rivelato a Metro UK quali sono gli oggetti da non portare con sé in valigia. Sono tutti di uso quotidiano, oggetti normalissimi e apparentemente di nessuna pericolosità, eppure, se trovati nel bagaglio in alcuni Paese, potrebbero far finire nei guai il malcapitato viaggiatore.

Per esempio, per evitare problemi con le autorità sarebbe bene tenere fuori dal bagaglio medicinali per raffreddore e influenza quando si va in Giappone: lì i decongestionanti da noi più diffusi, sono vietati. "Potrebbe sembrare strano, ma in Giappone le leggi sugli stimolanti sono molto severe e molti decongestionanti superano i limiti consentiti dalle autorità giapponesi" ha spiegato l'esperta.

Attenzione all'outfit, in caso di trasferta in Australia: qui c'è un costume da evitare, ossia quello di Batman e Robin. Il motivo? "Sono vietati perché considerati impersonificazioni di un agente di polizia, il che può mettere nei guai con le autorità".

Diversa la situazione in Thailandia, dove c'è un articolo sorprendente da cui tenersi alla larga: le carte da gioco. Jessica Bollinger ha spiegato: "La Thailandia ha regole molto severe sul gioco d'azzardo. Consiglio sempre alle persone di essere consapevoli che più di 120 carte da gioco possono causare problemi con la polizia notoriamente severa del Paese. Il gioco d'azzardo è vietato e se le autorità thailandesi notano più di 120 carte nel tuo bagaglio, potrebbero sospettare che tu stia cercando di organizzare feste di gioco d'azzardo illegali, il che potrebbe farti pagare una multa salata. Meglio portare solo un mazzo di carte da gioco per evitare sospetti".

Poi c'è l'innocuo chewing gum a Singapore: "È vietato per motivi igienici, quindi è meglio evitare di portarlo nel Paese. Ma sono comunque ammesse le mentine, così potrete avere l'alito fresco senza incorrere in multe".

Passiamo invece ai Caraibi, perché qui è meglio togliere dalla valigia capi di abbigliamento con stampa mimetica, vietati per tutti coloro che non appartengono alla Polizia o all'esercito: solo i loro membri sono autorizzati a indossarla. E per quanto sia trendy e alla moda, non vale la pena rischiare la multa per una dichiarazione di stile.