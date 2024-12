video suggerito

Le assurde leggi che bisogna rispettare a Dubai se non si vuole finire in galera State organizzando un viaggio a Dubai o negli Emirati Arabi? Dovreste informarvi sulle leggi più assurde in vigore nel paese, così da evitare di passare qualche giorno in galera per cose che vi sembrano assolutamente normali in qualsiasi altra parte del mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Dubai è una destinazione molto gettonata dai turisti internazionali: amata per le sue temperature calde e per i suoi edifici futuristici e lussuosi, viene scelta spesso da coloro che vogliono concedersi un viaggio all’insegna di mare, comfort e glamour. La cosa che in pochi sanno, però, è che negli Emirati Arabi esistono una serie di divieti molto particolari. Le leggi locali sono restrittive e stringenti e vengono imposte non solo ai locali ma anche ai viaggiatori: ecco quali sono i dettami da rispettare assolutamente quando si organizza una vacanza a Dubai (a meno che non si voglia finire in prigione).

A Dubai non si possono fotografare persone senza il loro permesso

Negli Emirati Arabi vengono imposti dei divieti molto rigidi in fatto di fotografie: sebbene nella maggior parte del mondo venga lasciata una certa libertà quando si vogliono immortalare monumenti, palazzi e strade, lì è illegale scattare foto a edifici governativi e installazioni militari. Come se non bastasse, le persone, anche quelle che appaiono per caso solo sullo sfondo, non possono essere fotografate senza permesso. È vietato, inoltre, utilizzare le VPN per navigare liberamente sul web senza restrizioni o blocchi oppure pubblicare online video, fotografie e materiale di critica nei confronti del governo, delle aziende o di individui locali.

I costumi vanno indossati solo al mare o in piscina

Attenzione, inoltre, anche ai farmaci che si trasportano nel proprio bagaglio: alcuni prodotti, come ad esempio la codeina o i semi di papavero, possono essere introdotti negli Emirati Arabi solo con prescrizione o documentazione appropriata. Stessa cosa vale anche per droni, sigarette elettroniche o libri a tema magia/stregoneria: il più delle volte vengono sottoposti a controlli extra alla dogana. Vietato baciarsi o essere troppo passionali in pubblico, essere ubriachi in luoghi "comuni" e indossare costumi al di fuori di spiagge o piscine (le donne devono avere sempre spalle, ginocchia e biancheria intima coperta). A Dubai, inoltre, sono considerati illegali anche i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso. Infine, durante il mese sacro del Ramadan, è vietato mangiare, bere e fumare dall'alba al tramonto (e anche i non musulmani sono tenuti a rispettare questo principio in pubblico).