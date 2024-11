video suggerito

Come visitare il mercato di Istanbul (ma da un'altra prospettiva): il tour segreto del Grand Baazar Il Grand Baazar, visitato ogni anno da 50 milioni di persone, è uno dei luoghi di incrocio culturale più famosi al mondo: un tour nascosto vi permetterà di visitarlo lontano dal classico percorso turistico.

A cura di Arianna Colzi

Il Grand Bazaar

Il Grand Bazaar di Istanbul è una delle attrazioni più note e visitate della città: Istanbul è stata la città più visitata al mondo nel 2023, con 20,2 milioni di persone. Ogni anno accoglie, in media, 50 milioni di persone e può arrivare a ospitarne 500mila al giorno. Questo grande mercato, simbolo dell'incrocio culturale e geografico tra Europa e Asia, è stato fondato nel 1461 e nei due secoli e mezzo successivi si è esteso fino a diventare un labirinto di 61 strade coperte. Oggi ospita 4mila negozi su una superficie che corrisponde a cinque isolati di Manhattan. Si può trovare di tutto al Grand Bazaar, dalle pellicce alle spezie, passando per l'oro, i gioielli e molto altro. Quello che in molti non sanno, però, è che tramite una piccola porta, è possibile vedere il Grand Baazar da una prospettiva mai vista.

Il lato nascosto del Grand Baazar

Per evitare la folla che da sempre accompagna la visita al Grand Baazar di Istanbul, è possibile ammirarlo dal tetto con un tour affascinante e segreto che prevede controlli d'identità, moduli e indicazioni di sicurezza molto precise. I numerosi tetti rossi del bazar – uno per ogni negozio – sono noti non solo per la fama internazionale dello spazio di Instanbul ma anche per via delle celebre scena di Skyfall, uno degli ultimi film di James Bond, in cui Daniel Craig viene inseguito ed è costretto a scappare sui tetti del Grand Bazaar. Un tempo il tetto del Grand Bazaar era accessibile solo ai proprietari dei negozi. Vi salivano per effettuare le riparazioni prima dell'inverno: dal 2020, il tetto è aperto al pubblico grazie a tour organizzati da agenzie di viaggio registrate e guide autorizzate.

I tour sono limitati a sole 10 persone alla volta in fasce orarie di 20 minuti, dal lunedì al sabato: per motivi di sicurezza, i dati dei visitatori devono essere comunicati con 24 ore di anticipo. Il tetto è stato restaurato proprio in seguito al film, nel 2016: un intervento milionario che ha richiesto tempo e anni, anche per via delle 800mila tegole del tetto. Durante i 20 minuti di visita si passeggia con la guida lungo le passerelle costruite sul tetto e un tempo utilizzate dai commercianti.Mentre si cammina, si può vedere Nur-u Osmaniye, l'unica moschea completamente barocca della Turchia. Poi si vedono le maestose Moschee di Beyazit e Süleyman il Magnifico.

