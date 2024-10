video suggerito

Come risparmiare quando si prenota un hotel: 50% in più se si usa il pc al posto dell’app su smartphone Da un’inchiesta del Mail on Sunday sono emerse delle differenze di prezzo in base a come si prenota: se si fa da pc o tramite la relativa app per smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pianificare una vacanza l'aspetto economico non è da sottovalutare ed è normale orientarsi in direzione del risparmio, per contenere le spese e non tornare a casa col conto in rosso. A volte anche piccole azioni possono fare la differenza, per strutturare una vacanza low cost. È quanto emerge da un'inchiesta del Mail on Sunday, il quale ha scoperto delle differenze di prezzo in base a un criterio a cui nessuno presterebbe mai attenzione: se si prenota da pc o da smartphone tramite app.

Come fare per risparmiare quando si prenota

Le famiglie che pianificano le vacanze di metà semestre si trovano a dover pagare fino al 50% in più su Booking.com se utilizzano un computer anziché la relativa app per smartphone dell'agenzia di viaggi. Nello specifico, i prezzi delle camere per una famiglia di quattro persone nel Regno Unito e in Europa sono in media più alti del 16% a notte (circa 50 sterline) se la prenotazione viene effettuata tramite un computer portatile o desktop. Un portavoce di Booking.com ha affermato che gli hotel stabiliscono autonomamente i prezzi, aggiungendo: "I nostri partner di alloggio offrono tariffe riservate solo ai dispositivi mobili per attrarre i clienti". L'esperta di consumatori Helen Dewdney ha descritto la pratica come "totalmente bizzarra". In effetti non c'era alcuna indicazione per i clienti del sito web che i prezzi delle app potessero essere più economici. Viceversa, alcuni dei prezzi più economici delle app etichettati come "solo per dispositivi mobili", in realtà non lo erano. Rory Boland, direttore di Which Travel, ha avvertito: "Le famiglie stanno inconsapevolmente e ingiustamente pagando prezzi più alti per le loro vacanze".

Cosa è emerso dall'inchiesta

L'inchiesta ha dimostrato che un hotel di Londra ha chiesto 200 sterline in più a notte a chi ha effettuato la prenotazione tramite pc. Un'altra struttura ha chiesto a una famiglia di quattro persone 388 sterline per prenotare due camere tramite l'app, mentre il prezzo sul sito web risultava essere di 588 sterline: un aumento del 52%. Per due adulti senza bambini, sei hotel hanno applicato sul sito web una tariffa media del 10% in più. In totale, 30 delle 35 strutture hanno registrato un aumento dei prezzi compreso tra il 4 e il 52%.