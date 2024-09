video suggerito

Come riconoscere un’ottima colazione continentale in hotel (e quali sono i cibi da evitare) La colazione a buffet per molti è uno dei momenti migliori di un soggiorno in hotel, soprattutto quando l’offerta culinaria è particolarmente variegata. In quale ordine vanno consumati i cibi e quali sono quelli da evitare? Ecco come capire se la colazione a buffet è stata preparata in modo impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La colazione a buffet per molti è uno dei momenti migliori di un soggiorno in hotel, soprattutto quando l'offerta culinaria è particolarmente variegata. Di fronte cornetti farciti, torte fatte in casa, frittate, feta e affettati vari a volte c'è solo l'imbarazzo della scelta e non sorprende che il primo pasto della giornata si trasformi in una sorta di brunch. In quanti, però, sanno riconoscere una colazione continentale preparata in modo impeccabile? Carlo Martino, executive chef del Montagu Kitchen presso l'Hyatt Regency London – The Churchill , ha rivelato tutti i segreti del settore, dal modo in cui viene progettato il menù ai segnali chiave per riconoscere un buffet perfetto, fino ad arrivare ai piatti che andrebbero evitati nell'offerta mattutina: ecco cosa ne è emerso.

Come riconoscere una colazione continentale perfetta

Stando a quanto dichiarato da Carlo Martino al DailyMail, la colazione è uno dei servizi più importanti offerti da un hotel ed è per questo che deve essere curata meticolosamente. Essendo proposta a una vasta gamma di ospiti, deve essere variegata, così da soddisfare ogni palato, ma la cosa che in pochi sanno è che le diverse pietanze vanno preparate e posizionate in sala in un modo ben preciso. Innanzitutto è necessario fare delle previsioni sulla popolarità dei cibi e prepararne a sufficienza per evitare che i clienti si ritrovino a bocca asciutta. Come se non bastasse, i piatti caldi e freddi non devono essere vicini perché c'è il rischio che la loro temperatura si uniformi, compromettendo il gusto degli ingredienti. Gli alimenti liquidi come i fagioli vanno posizionati in un angolo della mensa, così che eventuali versamenti non gocciolino negli altri contenitori.

In che ordine mangiare i cibi di una colazione a buffet

Secondo lo chef, esiste anche un ordine "perfetto" per godersi al 100% la colazione in hotel: sarebbe bene cominciare con qualcosa di leggero per risvegliare il palato, dunque con frutta fresca, yogurt e succhi. Solo dopo si può passare ai piatti più golosi, dai croissant ai pasticcini, per poi continuare con il menù salato. Il piatto essenziale in ogni buffet? Le uova strapazzate arricchite da un tocco di panna acida e da una spolverata di erba cipollina tritata finemente. I cibi da evitare in una buona colazione a buffet, invece, sono tutti quelli a base di pesce, soprattutto le aringhe, che potrebbero risultare troppo forti per il palato mattutino (l'unica eccezione consentita è il salmone affumicato).