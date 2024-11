I denti vanno lavati prima o dopo la colazione? La risposta scientifica

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tutti sanno che bisognerebbe lavarsi i denti almeno due volte al giorno, stando bene attenti a farlo in modo più accurato la sera prima di andare a dormire, così da ridurre al minimo la possibile proliferazione dei batteri. Nonostante le indicazioni dei dentisti siano abbastanza chiare, c'è ancora un dubbio ben preciso che attanaglia la quotidianità di ognuno di noi: i denti vanno lavati prima della colazione, dopo la colazione o entrambe le volte)? La risposta è arrivata da uno studio scientifico: ecco cosa è emerso.

Cosa bisogna fare non appena svegli

Qual è la prima cosa che si fa non appena svegli? Dopo essersi ripresi dal suono squillante della sveglia, solitamente ci si dirige verso la cucina per preparare il caffè e la colazione ma la cosa che in pochi sanno è che si tratta di un'abitudine non particolarmente salutare. Il motivo? Non lavarsi i denti prima di gustare biscotti, pancake, latte e cereali a lungo andare potrebbe provocare dei problemi di tartaro, placche e carie. Certo, anche assaporare dolci e succo d'arancia con il retrogusto di dentifricio non è il massimo, ma un recente studio ha spiegato il motivo scientifico per cui ci si dovrebbe prendere cura della salute orale non appena ci si alza dal letto.

Perché i denti vanno lavati sia prima che dopo la colazione

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Healthline, lavarsi i denti appena svegli è fondamentale per liberare la bocca dai batteri che si sono formati durante la notte. Questi ultimi, infatti, aumentano la produzione di saliva, favorendo la comparsa del tartaro. Rimandare l'operazione post colazione farebbe stazionare i batteri più a lungo tra i denti, rendendone più difficile l'eliminazione dopo il pasto (anche perché ci sarebbe una maggiore formazione di acidi, che a loro volta danneggiano lo smalto). Con il dentifricio usato prima di mangiare, invece, non solo si agisce sulla principale causa delle placche e delle carie ma si va a creare anche una barriera che protegge lo smalto dall'acido presente nel cibo. I denti vanno inoltre lavanti anche dopo la colazione (l'ideale sarebbe farlo dopo 30-60 minuti), così da eliminare i residui di cibo e batteri dalla bocca prima dell'inizio della giornata.