Come flirtare nelle diverse parti del mondo: i consigli per i viaggiatori alla ricerca dell'amore Volete andare alla ricerca dell'amore durante una vacanza? Sarete lieti di sapere che, a seconda del paese in cui ci si trova, il modo di flirtare è differente: ecco cosa fare nelle diverse parti del mondo per conquistare la propria anima gemella.

È inutile negarlo, sono moltissimi i viaggiatori single che sperano di trovare l’amore o semplicemente un’avventura mentre sono in vacanza, cosa cercano? Un’esperienza passionale, esotica, romantica o semplicemente non convenzionale. In casi come questi, però, è importante ricordare che esiste una diversa strategia per flirtare a seconda del paese in cui ci si trova. Negli Stati Uniti si dà importanza ad ammiccamenti e contatto visivo, in Gran Bretagna si preferiscono le battute intellettuali: ecco quali sono i trucchi da mettere in atto quando si vuole conquistare qualcuno in un paese straniero.

Lusinghe negli USA, battute intellettuali in Gran Bretagna

Il Dailymail ha raccolto le testimonianze di alcuni “guru dell’amore” provenienti da ogni parte del mondo e i risultati sono stati chiari: le strategie per flirtare sono differenti a seconda del paese in cui ci si trova. Negli Stati Uniti per rompere il ghiaccio basterebbe un contatto visivo prolungato, magari accompagnato da ammiccamenti. Una volta cominciato il corteggiamento vero e proprio, poi, non bisogna avere paura di fare commenti dolci e lusinghevoli. Per i britannici, invece, flirtare è un’arte sottile ed elegante ed è per questo che si preferiscono battute ironiche e discussioni intellettuali alle manifestazioni “palesi” del proprio interesse, il motivo? Per loro le risate aiuterebbero a far crescere l’intimità.

L'originale tradizione cinese

In Cina, invece, esistono dei precisi gesti per manifestare il proprio interesse. La cultura locale chiede alle donne di cucinare del riso, poi dopo che un uomo farà “la sua mossa” gli porgeranno un fazzoletto. Se al suo interno ci saranno due bacchette, significa che la conoscenza potrà andare avanti, mentre se ci sarà solo una bacchetta vuol dire che non c’è interesse. In Canada si flirta in modo discreto e romantico, in Francia “funzionano” il linguaggio del corpo e i complimenti dolci, mentre in Italia si punta tutto sulla perseveranza. In Spagna le persone sono molto espressive e flirtano con contatto visivo diretto e contatto fisico, dunque con loro non bisogna essere timidi o incerti, mentre sia in Germania che in Danimarca “vince” chi è diretto e onesto. Insomma, ogni cultura ha la sua peculiarità, anche quando si parla semplicemente di flirt.

