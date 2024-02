Mate cation, perché si preferisce sempre più spesso la vacanza con gli amici invece che col partner Avete intenzione di organizzare il vostro prossimo viaggio? Dovreste puntare tutto sul trend delle “mate cation”: ecco cosa sono e per quale motivo sono preferibili alle vacanze col partner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare e scoprire nuove culture, spesso anche molto distanti dalla propria, sono due cose che piacciono a tutti ma la cosa che in pochi sanno è che anche in questo settore esistono delle tendenze che caratterizzano le differenti stagioni. Se da un lato praticamente tutti si lasciano influenzare dalle mete "di moda" che cambiano anno dopo anno, dall'altro spesso si ignora che anche le abitudini "da viaggio" sono legate a delle precise manie. Al momento a spopolare è la cosiddetta "mate cation", ovvero la vacanza organizzata in compagnia degli amici, che da qualche tempo a questa parte sembrerebbe essere molto più gettonata rispetto alle fughe con il partner: ecco tutti i motivi legati a questo fenomeno sociale.

Cos'è la "mate cation"

State pianificando una vacanza per staccare la spina dalla comune routine quotidiana? Stando alle tendenze del momento, fareste bene a chiedere a un vostro caro amico di prenotare il primo volo e partire. Secondo un recente sondaggio condotto da Leonardo Hotels, infatti, sarebbero sempre di più coloro che come compagno di viaggio sceglierebbero un amico invece del partner o di un familiare. Per essere precisi su 2.000 persone che hanno partecipato allo studio, il 63% ha dichiarato di preferire una vacanza in amicizia al posto della classica fuga di coppia. La mania viene chiamata "mate cation" da una fusione tra "mate", ovvero "amico", e "vacation", ovvero "vacanza", e in Gran Bretagna sarebbe già diventata un vero e proprio trend.

Perché le mate cation sono tanto amate

I motivi che rendono la mate cation tanto desiderabile? Analizzando i dati del sondaggio, l'87% degli intervistati ha dichiarato che un viaggio in amicizia, tra pettegolezzi, risate e libertà, risulta essere più divertente rispetto alla stessa vacanza fatta col partner o con persone di famiglia. Stare fuori fino a tardi, trascorrere intere giornate a fare shopping, fare il giro dei bar e condividere i momenti più belli sui social media: partire con un amico favorirebbe il relax, visto che probabilmente non ci si sente "obbligati" a fare (o non fare) determinate esperienze solo per assecondare i desideri del compagno. In molti, inoltre, hanno spiegato di sentirsi molto più legati al bff che al fidanzato. Insomma, l'evoluzione delle abitudini di viaggio rivela che stanno cambiando anche le dinamiche nelle relazioni sociali: ad oggi è fondamentale la flessibilità e la personalizzazione quando si organizza una vacanza ed è più facile ritrovare questi dettagli in una "mate cation".

