video suggerito

Le regole di galateo da seguire durante un viaggio in Giappone State per volare in Giappone? A attenzione a come vi comportate, la popolazione locale è molto legata ad alcune regole del galateo e vuole che vengano rispettate anche dai turisti: ecco quali sono. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la primavera in arrivo volete organizzare un viaggio in Giappone, così da ammirare i tanto Instagrammabili ciliegi in fiore? Attenzione a come vi comportate, i locali sono molto legati alle regole del galateo e difficilmente ammettono degli strappi all'etichetta, anche quando si parla di turisti. A rivelarlo è stato Takao Nishina, una delle guide di GetYourGuide, nonché originario di Tokyo, che in un'intervista al DailyMail ha rivelato quali sono le cose da non fare in Oriente, in modo tale da evitare malcontento e reazioni negative: ecco tutto ciò che c'è da sapere prima di sbarcare in Giappone.

Le regole di comportamento da rispettare in Giappone

La prima cosa da sapere quando si arriva in Giappone è che per la popolazione locale il silenzio è d'oro. Non bisogna sorprendersi, dunque, se nei treni o in metropolitana ci siano pochissimi rumori, anzi, per educazione sarebbe bene rispettare l'atmosfera e non disturbare i presenti parlando ad alta voce. Come comportarsi sulle scale mobili? Se nella maggior parte del mondo occidentale bisogna tenere la destra per lasciar correre a sinistra coloro che hanno fretta, a Tokyo è il contrario, dunque va tenuta la sinistra. Le stazioni sono molto trafficate, quindi è importante non dimenticare questa regola se non si vogliono infastidire gli altri.

Niente mancia e inchini per salutare

Una delle cose che vengono assolutamente disapprovate dai giapponesi? Attraversare la strada in modo scorretto, anche quando non si tratta di un incrocio particolarmente trafficato. Per farlo nel modo giusto basta seguire le comuni regole, quindi posizionarsi sulle strisce pedonali e aspettare che il semaforo sia verde. In Giappone, inoltre, la mancia è bandita: che ci si trovi al ristorante o a una visita guidata, non importa, un lavoratore non va pagato con degli extra a nero, potrebbe sentirsi addirittura offeso. Quando fare il tradizionale inchino? Ogni volta che si vuole salutare qualcuno: i giapponesi tengono a evitare il contatto fisico, dunque per salutare fanno un piccolo inchino con la testa. Se invece si inchinano fino alla vita, vogliono mostrare sincerità, rispetto e grande apprezzamento.