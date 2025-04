Chi sono le “Chalet Girls” e perché sono diventate indispensabili nelle vacanze alpine di lusso

video suggerito

Avete mai sentito parlare delle chalet girls? Ecco chi sono e per quali motivo vengono considerate indispensabili nelle vacanze in montagna di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione sciistica 2025 sta per volgere al termine ma, nonostante ciò, sono ancora moltissimi coloro che, complice il caldo che non accenna ad arrivare, continuano a godersi delle vacanze ad alta quota. Che si scelgano le Alpi, le Dolomiti o i Pirenei, non importa, l'unica cosa certa è che tra le figure professionali sempre più richieste e gettonate in questa tipologia di soggiorni ci sono le cosiddette "Chalet girls", chi sono? Coloro che hanno il compito di assecondare ogni capriccio dei turisti che soggiornano negli chalet lussuosi delle mete alpine più famose d'Europa.

Chi sono le Chalet Girls

Il nome Chalet Girls deriva dal film omonimo del 2011 diretto da Phil Traill e fa riferimento alle ragazze che lavorano nelle strutture turistiche montane durante la stagione sciistica. Non possono essere definite semplicemente cuoche, addette alle pulizie o tate, trascorrono le giornate tra piste, bar après-ski e locali notturni, prendendosi cura di ogni necessità degli ospiti nei loro chalet. Si tratta di figure professionali nate tra gli anni '60 e '70 in Gran Bretagna, per la precisione nel periodo in cui l'aristocrazia difficilmente riusciva a mantenere le proprie proprietà in Europa. Per concedersi una vacanza alpina si affidavano dunque alle chalet girls, le proprietarie degli chalet in montagna che approfittavano della cosa per lanciarsi nel mondo del lavoro non appena terminato il collegio.

Quanto guadagna una Chalet Girl

Da allora il termine cominciò a entrare nell'immaginario popolare e venne associato a queste ragazze che dominavano bar e locali notturni delle Alpi francesi. Col tempo le ragazze "chalet" sono cambiate molto, tanto che ad oggi vengono considerate semplicemente il simbolo dell'edonismo, delle giovani eleganti, svampite, civettuole e interessate a bere fino a notte fonda. Nonostante ciò, sono moltissimi i viaggiatori amanti del lusso che durante i viaggi in montagna amano la loro compagnia. Non sorprende, dunque, che le strutture di lusso le ingaggino appositamente per questo, creando un business da migliaia di euro all'anno. Spesso, inoltre, il ruolo viene ricoperto anche dagli uomini, a prova del fatto che non esistono distinzioni di genere nel settore. Quali sono i requisiti per diventare una Chalet Girls? È solo una questione di personalità, che permette di guadagnare almeno mille euro al mese più mance, alloggio, attrezzatura da sci e skipass.